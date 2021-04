Hallituspuolueiden puheenjohtajat jatkavat neuvotteluja huomenna sunnuntaina klo 11 Säätytalossa. Asiasta kertoo valtioneuvoston tiedotus.

Tänään lauantaina pääministeri Sanna Marin (sd) käy keskusteluja muiden puheenjohtajien kanssa erikseen avoinna olevista kysymyksistä.

”Kyse on siitä, mikä on Suomelle paras ratkaisu, ei niinkään mikä on kullekin puolueelle paras ratkaisu”, rkp:n puheenjohtaja, Anna-Maja Henriksson kommentoi lauantaina Twitterissä.

Pääministeri Marin keskeytti neuvottelut perjantai-iltana. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) katsoo, että tauko tekee hyvää kaikille osapuolille.

”Hyvä että tulee tauko, että kaikki voivat suhteellistaa (asioita). Neuvottelut ovat muuttuneet luonteeltaan hallitusneuvotteluiksi, fundamentit ovat muuttuneet”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Iltalehden mukaan puoliväliriihessä ajauduttiin umpikujaan, kun keskusta ja rkp esittävät, että valtion menojen leikkaamisesta tehtäisiin sitovia päätöksiä vuoden 2022 keväällä pidettävässä kehysriihessä eli jo vuoden kuluttua. Samat puolueet vaativat sitä, että valtion budjetissa on palattava niin sanottuihin menokehyksiin jo vuonna 2023. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen hallitukset eivät voisi enää vuosina 2023 ja 2024 rahoittaa menoja koronaelvytyksen nimissä velkarahalla.

Vasemmistopuolueet sdp ja vasemmistoliitto sen sijaan haluaisivat, että menosopeutuksen aloittamista ei hakattaisi vielä kiveen, koska koronakriisin päättymisen ajankohdasta ei ole varmuutta. Vihreät ovat esittäneet neuvotteluissa useita menolisäyksiä, eivätkä ole olleet valmiita leikkauksiin.