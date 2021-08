Perussuomalaisten varakansanedustaja ja Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen Arto Luukkanen on valittu puolueen uudeksi puoluesihteeriksi.

Luukkanen voitti istuvan puoluesihteeri Simo Grönroosin äänin 706-397.

Grönroos ja Luukkanen kilpailivat puoluesihteerin paikasta myös vuoden 2019 puoluekokouksessa. Silloin Grönroos voitti 28 äänen erolla.

Luukkanen on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on Suomen Perusta -ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja.

”Teen kaikkeni, että teistä tulee Suomen seuraava pääministeri”, Luukkanen sanoi heti valintansa jälkeen häntä onnittelemaan tulleelle perussuomalaisten uudelle puheenjohtajalle Riikka Purralle.

Luukkanen on aikaisemmin ilmoittanut tavoitteekseen, että perussuomalainen puolue olisi suurin puolue vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

”Tätä varten puolueenjäseniä, aktiiveja ja kenttää on kuunneltava tarkalla korvalla. Kuten Jussi Halla-ahon esimerkki osoitti: puoluetta on johdettava edestä. Puolueorganisaatiota on kehitettävä niin, että puoluesihteeri kulkee aktiivien rinnalla – yhdessä”, hän kirjoitti Puheenvuoron blogissaan kuukausi sitten.