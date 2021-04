Kryptovaluuttoja välittävän yhdysvaltalaisen Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell varoittelee mahdollisesti lähestyvästä kurinpalautuksesta, uutisoi CNBC. Laittomuuksiin sotkeentuneiden kryptovaluuttojen kaupankäynti on saanut viranomaiset kiinnostumaan.

Muiden muassa Euroopan keskuspankin johtaja Christine Lagarde ja Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen ovat ilmaisseet huolensa kryptovaluutoista, joita käytetään esimerkiksi rahanpesuun, terroristien toiminnan rahoittamiseen ja muihin laittomuuksiin.

Kauppa kryptovaluuttojen kanssa ja niiden ympärillä käy tällä hetkellä todella kuumana. Esimerkiksi bitcoinin arvo on huidellut 60 000 dollarin tienoilla ja pörssilistautumista puuhaavan kauppapaikka Coinbasen arvoksi on hurjimmillaan arvioitu peräti 100 miljardia dollaria. Myös Krakenilla on takanaan ennätyksellinen vuosineljännes ja yhtiö suunnittelee listautumista. Krakenin johtaja varoittelee kuitenkin riskeistä.

Tuore lakialoite Yhdysvalloissa edellyttäisi, että kaikkien yli 3000 dollarilla kryptovaluuttakauppaa tekevien pitäisi läpikäydä henkilöllisyyden tarkastus. Powellin mukaan laki tekisi merkittävästi hallaa kryptovaluutoille ja olisi vastoin niiden alkuperäistä ideaa tuoda valuutat kaikkien ihmisten saavutettaviksi.

CNBC kuvaileekin, kuinka kryptovaluutat usein yhdistetään laittomuuksiin, koska kauppaa tehdään nimimerkkien suojista. Valuutan liike on nähtävissä, mutta lähettäjä ja vastaanottaja jäävät pimentoon. Laittomuuksien osuus kryptovaluutan liikkeissä on kuitenkin laskussa. Viime vuonna laittomuudet liittyivät vain 0,34 prosenttiin kaikista kryptovaluuttojen siirroista, kun vuotta aiemmin osuus oli kahden prosentin luokkaa.

