Suomalaiset ovat käyttäneet asuntolainojen lyhennysjoustoja viime aikoina vähemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin, kertoo Nordean Kiinnitysluottopankin johtaja Jussi Pajala.

”On olemassa sellainen mekanismi kuin lyhennysjoustot, joista käytetään myös nimikettä lyhennysvapaat. Näitten käyttäminen on ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana merkittävästi vähäisempää kuin mitä se on keskimäärin ollut 2010-luvulla”, Pajala kertoo Nordean podcastissa.

Mikä: Lyhennysjousto Tauko. Lyhennysjoustoa käyttävä asuntovelallinen lyhentää lainaansa tavallista pienemmillä summilla tai pitää taukoa asuntolainansa takaisinmaksusta pankille. Korot. Jos lainan lyhennys on tauolla esimerkiksi kuukauden, tänä aikana velallinen maksaa vain lainan koroista ja tilinhoidosta. Hinta. Lyhennysvapaa voi vaikuttaa laina-aikaan ja lainan hintaan. Kun velallinen ei lyhennä lainaansa, laina-aika voi pidentyä ja velallinen maksaa täten pidemmän ajan korkokuluja ja tilinhoidosta. Tästä syystä lyhennysvapaata ei kannata käyttää turhaan. Pankit. Moni pankki tarjoaa erilaisia joustoja lainanmaksuun. Kaikki eivät saa lyhennysvapaata.

Pajala pitää lyhennysjoustojen tavallista vähäisempää käyttöä hyvänä merkkinä asuntovelallisten taloudellisesta tilanteesta.

”Jos puskureita ei ole tai puskurit alkavat hiipua, sen jälkeen löytyy vielä mahdollisuus laittaa laina vaikka kuukaudeksi tai kahdeksi lyhennysvapaalle. Tarkoittaen sitä, että kyseisinä kuukausina maksetaan vain lainan korot ja pääoma siirtyy myöhemmin maksettavaksi”, Pajala kertoo.

Nordea on Suomen toiseksi suurin kotitalouksien asuntolainoittaja 30 prosentin markkinaosuudella.

Asiantuntijat ovat viime aikoina lyhennysvapaiden käytön sijaan kehottaneet asuntovelallisia maksamaan asuntovelkaansa tavallista isommilla summilla ennen kuin korot nousevat – jos heidän taloutensa kestää sen.

Yhdellä kolmesta on asuntolainaa

Asuntovelallisten arjen kulut ovat kasvaneet runsaasti tänä vuonna.

Asuntovelallisten suosima 12 kuukauden euribor-korko oli vielä vuosi sitten pakkasella, mutta nyt se lähestyy kolmea prosenttia. Lisäksi energian kallistuminen näkyy sähkölaskuissa ja lisää taloyhtiöasukkaiden vastikkeiden nousupaineita.

Pajala toivoo keskusteluun mittakaavaa. Suomessa enemmistö kotitalouksista omistaa oman asuntonsa, mutta kaikilla heillä ei ole asuntolainaa.

”Vajaalla kolmanneksella suomalaisista on ylipäätänsä asuntolainaa.”

Nordean muutama kuukautta sitten tekemän kyselyn mukaan noin 70 prosenttia asuntovelallisista on varautunut tavalla tai toisella kustannusnousuihin. Velalliset ovat esimerkiksi säästäneet pahan päivän varalle, he ovat suojanneet lainansa korkosuojalla tai heillä on muuta omaisuutta, jonka he voivat muuttaa rahaksi tarpeen tullen.

”Varamekanismia löytyy aika merkittävissä määrin.”

Pajala muistuttaa vielä, että korkojen nousu ei vielä koske kaikkia velallisia kotitalouksia.

”Meillä on vielä reilusti asuntovelallisia, joiden viitekorko on tällä hetkellä nolla. Vasta kevättä kohden ollaan tilanteessa, jossa oikeastaan enemmän tai vähemmän kaikkien suomalaisten asuntolainat on fiksattu positiivisen viitekoron aikana”, Pajala kertoo.