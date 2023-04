Vasemmistoliitto on ”valmis osallistumaan hallitusvastuuseen”, mutta vain omien lähtökohtiensa eli etenkin talouden sopeutustoimiin liittyvien reunaehtojen pohjalta. Näin puolue tiivistetysti vastaa hallitustunnusteluita käyvän kokoomuksen kysymyspatteriin.

Vasemmistoliitto ”ei ole valmis sitoutumaan valtiovarainministeriön esittämään kuuden miljardin sopeuttamiseen”, joka on kokoomuksen lähtökohta hallitustyön pohjaksi.

”Me haluamme kääntää velka-asteen takaisin laskuun kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. VM:n esittämä sopeutustavoite on sen sijaan ylimitoitettu ja epärealistinen”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo tiedotteessa.

Kokoomus tiedustelee kysymyspatterissaan puolueilta, ”yhdyttekö valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron 8.12.2022 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeesta”. VM esitti vähintään yhdeksän miljardin euron sopeutustoimia kahden vaalikauden aikana.

”Sitoudutteko valtiovarainministeriön virkatyönä esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan tulevalla vaalikaudella?” kokoomus kysyi.

Vasemmistoliitto vastaa yhtyvänsä ”useiden asiantuntijoiden, kuten taloustieteilijä Sixten Korkmanin näkemykseen, jonka mukaan kuuden miljardin sopeutus on yhdelle hallituskaudelle liian kireä ja tuottaisi mittavaa inhimillistä kärsimystä sekä taloudellista vahinkoa”.

”Finanssipolitiikka tulee mitoittaa suhdannetilanteen edellyttämällä ja talouden pitkän tähtäimen kestävyyttä vahvistavalla tavalla. Vasemmistoliitto on valmis vahvistamaan Suomen julkista taloutta 3 miljardilla eurolla seuraavalla hallituskaudella olettaen, ettei talous ajaudu vakavaan taantumaan.”

”Sopeutuksen pääpainon on oltava uudistuksissa, joilla lisätään verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja vahvistetaan veropohjaa. Lisäksi esimerkiksi ympäristölle haitallisia yritystukia on syytä karsia ja työllisyyttä on vahvistettava”, vasemmistoliitto linjaa.

Vasemmistoliitto kertoo olevansa ”sen sijaan valmis yhtymään hallitustunnustelijan Petteri Orpon ennen eduskuntavaaleja antamiin lupauksiin, joiden mukaan ’me emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta’, ’me emme halua tehdä leikkauksia koulutukseen’, ’me emme ole koskemassa eläkkeensaajien indekseihin’ sekä ’me emme ole leikkaamassa soten rahoitusta’”.

”Odotamme ja oletamme, että nämä ovat kokoomukselta oikeita sitoumuksia, eivätkä, erästä kokoomuksen kansanedustajaa siteeratakseni, ’sellaisia juhlapuheita’”, Andersson piikittelee.

Korkeat kynnykset

Vasemmistoliiton vastauksista ilmenee myös, että sen kynnyskysymyksenä on Suomen nykyisen ydinaselinjauksen pitäminen voimassa. Vasemmistoliiton puoluevaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Vasemmistoliitto osallistuu ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka ”säilyttää Suomen nykyisen lainsäädännön, joka kieltää ydinräjähteiden tuonnin ja varastoinnin Suomen maaperällä”.

Hallituksen, johon vasemmistoliitto osallistuisi, tulee myös tehdä ihmisoikeusperustaista politiikkaa, pidättäytyä heikentämästä perusturvaa, säilyttää suomalaisen koulutuksen maksuttomuuden ja jatkaa koulutuksen rahoituksen parantamista, asettaa ilmastopolitiikan raamit niin, että se on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa, sekä varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden säilyminen.