Matkanjärjestäjä Aurinkomatkat vie suomalaisia lomailemaan elokuun alusta lähtien Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin, vaikkei hallitus edelleenkään suosittele tarpeetonta matkustamista maihin. Espanjassa ja Kroatiassa koronavirustilanne on jopa huonontunut viime viikkoina.

Viestinnän asiantuntija Mari Kanervan mukaan Aurinkomatkat on yhteistyökumppaniensa kanssa arvioinut, että myynnissä oleviin lomakohteisiin on turvallista matkustaa hallituksen päinvastaisesta suosituksesta huolimatta.

”Kaikkien matkojemme lähtökohtana on aina turvallisuus, niin asiakkaidemme kuin henkilökunnankin. Olemme olleet yhteydessä paikallisiin yhteistyökumppaneihin lomakohteissa, ja heiltä saamamme tiedon perusteella voimme vastuullisesti toimien tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden turvalliseen lomailuun kohteissamme”, kommentoi viestinnän asiantuntija Mari Kanerva Aurinkomatkoilta sähköpostitse.

Aurinkomatkat aloittaa matkat Espanjan Costa del Soliin sekä Kroatian Splitiin ja Dubrovnikiin lauantaina 1. elokuuta. Lennot Turkin Alanyaan alkavat sunnuntaina 2. elokuuta.

Kanerva kertoo, että matkojen kysyntä on kasvanut etenkin viime viikkojen aikana.

”Esimerkiksi Dubrovnikin ensimmäiselle lennolle on jäljellä enää muutamia paikkoja.”

Aurinkomatkat aloitti matkat Kreikkaan Kreetan saarelle viime viikon lauantaina.

Tartunnat kääntyivät nousuun kohdemaissa

Koronavirustilanne on huonontunut viime viikkoina Espanjassa ja Kroatiassa.

Kroatiassa tartunnat olivat nollassa touko–kesäkuussa, mutta tautitapaukset kääntyivät nousuun kesäkuun lopulla. Nyt maassa on todettu viimeisen kuukauden aikana enemmän tartuntoja kuin epidemian ensimmäisen aallon aikaan maalis–huhtikuussa.

Kaikkiaan Kroatiassa oli torstaihin mennessä todettu yhteensä 4 634 koronavirustartuntaa, ja 128 ihmistä oli kuollut maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lukumäärät ovat pienempiä kuin Suomessa.

Ennätysmäärä tartuntoja, 140 kappaletta, rekisteröitiin 11. heinäkuuta. Tämän jälkeen tartuntoja on ollut hieman vähemmän, mutta tämän viikon keskiviikkonakin uusia tautitapauksia rekisteröitiin 108 ja torstaina 104.

Eniten ”aktiivisia” tautitapauksia on tällä hetkellä pääkaupunki Zagrebin alueella ja Vukovar-Syrmian alueella Itä-Kroatiassa, missä tartuntoja on ollut yli 200. Kolmanneksi eniten tuoreita tapauksia, 114, on Dalmatiassa, missä sijaitsee suomalaisten suosima Split. Dubrovnikin alueella tautitapauksia on ollut 25 eli huomattavasti vähemmän.

Myös Espanjassa koronavirustartunnat ovat kääntyneet jälleen nousuun. Viime viikon sunnuntaina maassa todettiin 4 600 uutta tartuntaa ja viimeksi torstaina 2 600 tartuntaa. Erityisen paljon tartuntoja on havaittu Kataloniassa Barcelonan ja Lleidan kaupunkien ympäristössä, Andalusiassa sekä Valenciassa. Espanjassa on todettu yhteensä noin 270 000 koronavirustartuntaa ja yli 28 000 ihmistä on kuollut tautiin.

Turkissa puolestaan tartuntamäärät ovat tasaantuneet, mutta vahvistettuja tartuntatapauksia on yhä päivittäin hieman alle tuhat. Maassa on rekisteröity yhteensä yli 223 000 koronavirustartuntaa ja yli 5 500 kuolemantapausta.

”Täysi valmius”

Kanerva sanoo, että Aurinkomatkojen yhteistyökumppaneilla on laaja ja hyvä paikalliseen viranomaistietoon pohjautuva tilannekuva tautitilanteesta ja lomailun turvallisuudesta.

Kanervan mukaan tilannetta arvioidaan uudestaan, jos suomalaisille matkustajille asetetaan uusia matkustusrajoituksia tai jos olosuhteet lomakohteissa heikkenevät.

”Tällä hetkellä kohdemaillamme on kuitenkin täysi valmius ottaa niin oppaamme kuin asiakkaamme turvallisesti vastaan.”

Kanervan mukaan Aurinkomatkojen matkapaketin voi vaihtaa tai peruuttaa 21 päivää ennen lähtöä, jos matka on ostettu maaliskuun jälkeen.

Suomi ei ole avannut rajojaan Espanjasta, Kroatiasta tai Turkista tuleville matkailijoille, ja hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustusta maihin. Euroopan tartuntatautiviraston mukaan Espanjassa on ollut 30,9 ja Kroatiassa 29,6 tartuntaa 100 000:a asukasta kohden ja viimeisen kahden viikon aikana. Suomi on avannut rajojaan maille, joissa tapauksia on ollut enintään kahdeksan 100 000:a asukasta kohti kahden viikon aikana.

Suomen kansalaiset voivat kuitenkin lähteä Suomesta ja palata Suomeen.

Suomeen palavien matkustajia kehotetaan kuitenkin jäämään omaehtoiseen karanteeniin 14 päiväksi, jos tulee maista, joihin on yhä voimassa matkustusrajoituksia. Tämä koskee siis myös Espanjan, Kreikan ja Turkin matkaajia.