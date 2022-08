Hyvin suunniteltu käyttöhuonekokeilu voi olla mahdollisuus, arvioi poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta.

Kansalaisaloite huumausaineiden käyttötilakokeilusta on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee siis eduskunnan käsittelyyn. Käyttöhuonetilojen mahdollisuuksia ja uhkia on Pöyhösen mukaan mietitty myös poliisissa.

”Huolellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suunnitellut, käyttäjäryhmältään rajatut ja valvotut huumausaineen käyttöhuoneet voisivat olla perusteltu lisä nykyisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin, palveluihin ja muihin huumausaineiden käytöstä johtuvien haittojen ennalta ehkäisyyn. Tästä pääsemme heti muutamaan muttaan”, Pöyhönen kirjoittaa blogissaan.

”Kokeilun tiellä on poliisin näkökulmasta useampia mutkia, mutta alkuun nyt kaksi merkittävää kokonaisuutta: voimassa oleva lainsäädäntö ja käyttötilojen kohderyhmän rajaaminen. Jos kokeilua varten lakia ei muuteta, poliisin kanta on selkeä: huumeiden käyttö ja hallussapito on rangaistavaa, ja meidän on niihin lain vaatimuksesta puututtava. Kokeilu vaatisi siis ehdottomasti tarkkarajaisia lakimuutoksia.”

”Kyse on valtion ja kuntien arvovalinnoista”

Poliisi ei Pöyhösen mukaan myöskään halua olla luomassa vapaa-aluetta huumeiden käyttämiselle, vaan käyttöhuoneiden tulisi olla huumeriippuvuudesta kärsiviä varten niin, että tavoitteena on huumeidenkäytön ja houkuttelevuuden vähentäminen sekä hoitoonohjauksen ja muiden palveluiden kehittäminen.

Erityisen huolissaan poliisi on lasten ja nuorten huumausaineiden käytöstä ja toivoo ratkaisuja käytön vähentämiseksi. Siksi poliisi ohjaa Pöyhösen mukaan nykyisin pikemminkin päihdehoitoon sen sijaan, että iskisi ”sakkoa kouraan”. Pöyhönen muistuttaa, että päihdepalveluiden järjestämisvastuu on kuitenkin kunnilla ja riittävät resurssit on varmistettava.

”Poliisin näkemyksen mukaan on erittäin tärkeää, että koko hoitoonohjausketju saadaan toimivaksi, ja tämä on se keskeinen haaste meille kaikille. Palveluiden lisääminen ja hoito maksavat. Kyse on lopulta valtion ja kuntien arvovalinnoista. Mihin toimenpiteisiin Suomessa ollaan valmiita päihdehaittojen vähentämiseksi?”

