Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) näkee perusteet tiukoille koronatoimille. Hän kannustaa suomalaisia pinnistelemään, vaikka tsemppipuheet alkavat kärsiä inflaation.

”Silti meidän on pinnisteltävä ja otettava lisätoimia käyttöön koronan nujertamiseksi. Juuri nyt emme saa höllätä, kun näemme, miten erityisesti viruksen brittivariantti leviää herkästi”, Vehviläinen toteaa blogissaan.

”Olen erityisen vakavalla mielellä katsonut tilanteen kehitystä lähinaapurissamme Virossa. Vielä syksyllä Viron koronatilanne näytti olleen hyvin hallinnassa. Nyt Viron ilmaantuvuusluku on yli 1300 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana. Ei ole ihme, että Viron pääministeri on juuri kertonut Viron menevän tiukkaan sulkuun torstaista lähtien.”

Puhemies huomauttaa, että OECD:n mukaan Suomen hallinto on maailman paras, mutta silti on jouduttu havaitsemaan, että akuutin pandemian hoidossa hallinto Suomessa onkin jäykkä, monimutkainen ja haavoittuva.

”Se, mikä toimii normaalioloissa, ei enää toimikaan kriisioloissa. On ollut kitkaa toimivaltasuhteissa ja sekavuutta viestinnässä. Joudumme myös päättäjinä toteamaan, että valmiuslain pykälät on kirjoitettu enemmän sotatilaa kuin pandemiaa varten. Myöskään muutama vuosi sitten uudistettu tartuntatautilaki ei ole pystynyt parhaalla mahdollisella tavalla tarjoamaan välineitä kriisin hoitoon. Näistä puutteista ei pidä syyttää nykyistä hallitusta.”

Vehviläisen mukaan on selvää, että puutteista pitää ottaa oppia ja lakeja uudistaa laajasti koronan jälkeen, mutta tällä hetkellä tärkeintä on antaa työrauha ministeriöiden virkamiehille hoitaa akuuttia kriisiä.

Zyskowicz jatkaa ”yhden miehen sotaansa”

Puhemies sivuaa myös kysymystä, jota on pitänyt esillä etenkin juristitaustainen kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok). Perustuslain tiukkaa tulkintaa usein arvostellut Zyskowicz kertoi pari viikkoa sitten jatkavansa "yhden miehen sotaansa nykyisiä ylikireitä perusoikeustulkintoja vastaan”. Zyskowicz ihmetteli eduskunnan täysistunnossa, että niin sanotun pakkotestilain työstäminen on kestänyt kuukausia ja se sisältää peräti 11 sivua perustuslaki- ja perusoikeuspohdintaa, vaikka kyse on vain päätöstoimivallan täsmentämisestä.

”Tämä on sairasta”, Zyskowicz sanoi eduskunnassa helmikuussa.

Vehviläisen mukaan asia on periaatteellisesti suuri. Hänen mukaansa ”Zyskowiczin esille nostama näkökulma on tärkeä”.

”Iso periaatteellinen kysymys, josta on alettu puhua hieman enemmän julkisuudessakin, on perusoikeudet ja koronan hillitsemiseen tarkoitetut pykälät. Asiaa on eduskunnassa pitänyt esillä erityisesti perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Ben Zyskowicz. Hän on nostanut esille perusoikeuksien kireän tulkinnan rajoilla tapahtuvan pakollisen testauksen osalta. Hänen mukaansa on oltu huolissaan erityisesti pakkotestattavien perusoikeuksista, mutta samaan aikaan sivuutettu niiden ihmisten perusoikeudet, jotka sairastuvat rajan yli tulevien matkustajien tuodessa virusta Suomeen”, Vehviläinen toteaa.

Myös puhemiehen silmiin viime viikkojen keskustelu tavallisen lain, valmiuslain, käyttöönottoasetusten ja poikkeusolojen kokonaisuudesta tuntuu monimutkaiselta. Hän huomauttaa, että myös oikeusoppineilla on erilaisia tulkintoja siitä, mitä lainsäädännöllistä välinettä missäkin kohtaa olisi viisasta ja parasta käyttää.

”Nyt on nähtävä kuitenkin metsä puilta. On saatava kriittisestä keskustelusta huolimatta hallituksen linjaamia lisätoimia mahdollisimman nopeasti käyttöön. Oman roolinsa mukaisesti eduskunnan tulee käsitellä hallituksen esitykset viivytyksettä. Näin on vuoden aikana tehty ja niin tehdään lähiviikkoinakin. Kiitän kansanedustajia yli hallitus-oppositio -rajojen sitoutuneesta työstä korona-asioiden käsittelyssä.”