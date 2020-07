Suomen rajat ovat nyt auki vapaalle matkailulle 18 maasta. Finavian mukaan Helsinki-Vantaan lentokentän läpi on kulkenut tällä viikolla 5 000–7 000 matkustajaa päivässä. Ennen koronaa matkustajamäärä oli päivässä noin 70 000.

Matkustajamäärät kasvavat. Suomen rajat ovat nyt auki vapaalle matkailulle 18 maasta. Finavian mukaan Helsinki-Vantaan lentokentän läpi on kulkenut tällä viikolla 5 000–7 000 matkustajaa päivässä. Ennen koronaa matkustajamäärä oli päivässä noin 70 000.

Maahantulijoiden testaus rajanylityspaikoilla jakaa Suomessa mielipiteitä. Myös eri maiden käytännöt ovat kirjavat.

Koronatestausta on otettu käyttöön esimerkiksi Islannissa ja Kreikassa, joissa turismin osuus kansantaloudelle on merkittävä. Lisäksi Kreikalla on käytössä riskilaskuri, jossa matkustaja täyttää ennen maahantuloa kyselyn netissä. Testi antaa tulokseksi koodin, joka skannataan kentällä, minkä jälkeen matkailija voi joko jatkaa vapaasti matkaansa tai siirtyy terveydenhuoltohenkilöstön tarkastettavaksi.

Suomessa ei ole käytössä riskilaskuria, oireseulontaa tai testausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat perustelleet päätöstä olla tekemättä testausta tai oirekyselyjä rajanylityspaikoilla seulonnan toimimattomuudella.

Kun Suomessa keväällä huomattiin koronaviruksen saapuminen hiihtolomalaisten mukana, lentokentillä aloitettiin oireseulonta. Maaliskuun 27. päivän ja huhtikuun lopun välillä oirekyselylomakkeen täytti yli 8 800 maahan tulijaa. Heistä 204 kertoi hengitystieoireista. Tartuntoja todettiin 9.

THL päätteli, ettei tartuntoja löydetty riittävästi, jotta seurantaa kannattaisi jatkaa. Maaliskuun lopulta alkaen Suomeen matkusti kuitenkin huomattavasti aiempaa vähemmän ihmisiä, sillä epidemian ehkäisemiseksi rajat oli jo suljettu ulkomaalaisilta ja suomalaisia oli kehotettu välttämään matkustamista.

Nyt rajoja jälleen avataan.

Show-meininkiä vai oikeassa paikassa tehty testi?

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sanoo Talouselämälle, että oireseulonta ei osoittautunut järkeväksi, sillä matkustajat voivat yhtä hyvin hakeutua testeihin Suomeen päästyään.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen kutsuu lentokenttien kuumemittausta ja testausta show-meiningiksi, jolla luodaan pahimmillaan matkailijoille valheellinen turvallisuudentunne.

”Jos kentällä sanotaan, että olet negatiivinen, harva enää hakeutuu reissussa testiin. Sairastuminen voi tapahtua jo vuorokauden kuluessa negatiivisesta testistä”, Järvinen sanoo.

Järvinen huomauttaa, että esimerkiksi Islannissa on todettu tartuntoja matkailijoilla, jotka ovat vanhan tartunnan jäljiltä positiivisia eivätkä ole enää viikkoihin tartuttaneet virusta.

Asiasta on erimielisyyksiä jopa saman talon sisällä. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei usko virheelliseen turvallisuudentunteeseen. Hänen mielestään on järkevää testata jo lähtömaassa tai maahan tullessa henkilöitä, jotka tulevat maista, joissa koronavirusta on merkittävästi enemmän kuin Suomessa.

”Ei mikään testi ole sataprosenttinen, ja aina ihminen voi saada myöhemmin tartunnan. Maahantulijoiden testaaminen ei tässä eroa muista.”

Lehtosen mukaan on kiistatonta, että matkailu kasvattaa viruksen leviämisen riskiä. Hän huomauttaa, että keväällä paljon suomalaisia tartuttanut virus tuli juuri rajojen ulkopuolelta.

Toistaiseksi rajalla testaamisesta ei ole julkaistu tutkimuksia, jotka vahvistaisivat sen hyödyllisyyden tai haitallisuuden. ”Juuri näytön ja vaikuttavuuden arvioiminen on ollut mielestäni hyvin valikoivaa sosiaali- ja terveysministeriön keskusteluissa. En ole nähnyt yhtäkään kunnollista tieteellistä julkaisua testaamisen vaikuttavuudesta tai kustannustehokkuudesta”, Lehtonen sanoo.

Keitä sitten kannattaa testata?

Keskeisin kysymys on, keitä nyt kannattaa testata.

Suomessa voitaisiin tällä hetkellä testata enemmänkin ihmisiä kuin testeihin hakeutuu. THL:n mukaan testejä voidaan tehdä päivässä 13 000. Viime viikkoina testejä on tehty enimmillään 4 500.

Lehtonen vertaa kevään oireseulonnan lukuja Husin laboratorion lukuihin. Husin alueella testattiin tiistaina 1 500 ihmistä, joista yhdellä todettiin tartunta. Lentokentältä testiin laitetuista 204 matkustajasta 9:llä todettiin tartunta.

Vertauksen perusteella voisi olla järkevää testata maahantulijat, jotka tulevat maista, joissa tartuntoja on huomattavasti Suomea enemmän.

Lehtonen arvioi, että lisäksi voisi olla järkevää testata rakennustyöntekijöitä, telakkatyöntekijöitä ja kausityöntekijöitä, jotka viettävät pitkiä aikoja yhdessä ja ajoittain ahtaissa tiloissa sekä ihmisiä, jotka saapuvat Suomeen alueilta, joilla virusta on paljon. Sen sijaan Lehtonen ei näe erityisempää hyötyä testauksen kohdistamisessa Suomessa alueille, joissa virusta ei juuri ole.

Tartuntaketjut pysäytettävä

Toistaiseksi Suomi luottaa selkeään tiedotukseen ja koulutettuihin koronajäljittäjiin, jotka setvivät tartuntaketjuja. Helsinki-Vantaan lentokentällä on perjantaista alkaen jaettu matkustajille ohjepaperia, jossa kerrotaan koronatartunnan oireista ja neuvotaan, mihin voi soittaa, jos epäilee saaneensa tartunnan.

THL:n Sane kertoo, että kansainvälisessä jäljityksessä Suomi saa muilta mailta tietoa tartunnoista. Näin on toimittu aiemmin esimerkiksi tuhkarokon leviämisen ehkäisyssä. Näin Suomessa tiedetään, missä maissa virusta esiintyy paljon.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tartuntaketjut tulee katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla matkailijoille mahdollisimman paljon tietoa viruksesta, mahdollistamalla helpon testeihin pääsyn ja kohdistamalla testausta niihin, jotka todennäköisimmin ovat altistuneet virukselle.

”Voimavarat kannattaa ehdottomasti kohdistaa oireisten testaamiseen, koska silloin löydetään enemmän tapauksia ja torjutaan epidemian kiihtymistä”, infektiotautien ylilääkäri Järvinen sanoo.