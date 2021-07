Valtiosääntöoikeuden ja perustuslain asiantuntijat jatkavat sote-uudistuksen voimaanpanolakiin jääneen kirjoitusvirheen ruotimista. Virheellä on teknisesti suuri merkitys, sillä sen vuoksi keskeiset terveydenhoitolait eivät tällä hetkellä ole voimassa.

”Virhe on erillisen voimaanpanolain voimaantulosäännöksessä (69 §). En usko, että yksikään poliitikko on lukenut ajatuksella sinne saakka, eikä liioin tasavallan presidentti tai oikeuskansleri. Eikä olisi edes pitänyt. Heillä on muutakin tekemistä”, Firenzen European University -instituutin kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori, perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin kommentoi Twitterissä.

Hän muistuttaa, että sote-paketissa on ainakin 1000 oikeudellista arviointia vaativaa asiaa.

”On kaksi oikeaa vastuutahoa. a) Lainvalmistelijat STM:ssä ovat tehneet virheen lakitekstissä, ja lisäksi laiminlyöneet yksityiskohtaisten perustelujen kirjoittamisen voimaanpanolain 69 §:lle. Mutta yksityiskohtaisten perustelujen puuttumisen olisi tullut olla hälytyskello eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan virkamiehille. Ei ”tämä on varmaan okei” vaan ”nyt pitää olla tarkkana”. Valmistelijoiden laiminlyönti johti virheeseen vain kun kukaan siellä ei ollut tarkkana”, Scheinin katsoo.

”Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset ovat lainvalmistelijajuristien vastuulla. Mietintövaliokunnan sihteerit ovat viimeisenä lukkona, koska liikkuvat palaset vasta silloin pannaan lopulliseen asentoonsa. Tämä vastuu unohtui nyt”, hän jatkaa.

Eduskunta tiedotti virheen korjaamisen prosessista perjantaina.

LUE SEURAAVAKSI Suomi jättää kansainväliset koronatutkimukset ja varoitukset kylmän viileästi huomiotta – Seuraukset voivat olla todella julmat

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 17 a §:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn virheen korjaamiseksi.

Julkisoikeuden yliopistolehtori Matti Muukkonen kertoo Twitterissä tehneensä tapauksesta kantelun oikeuskanslerille.