”Olin hiljaa itseeni kohdistuvasta vaikuttamisyrityksestä, mutta en voi vain katsoa vierestä, kun koronan jo valmiiksi kurittamien yritysten toiminta vaarantuu passin käyttöönoton myötä.”

Näin sanoo nyt kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Hilkka Kemppi (kesk) tiedotteessaan.

Kemppi kertoo saaneensa sähköpostiinsa tuhansia aggressiivisesti koronapassia vastustavia viestejä. Moni muukin kansanedustaja on kertonut vastaavaa.

Maalittamista käsittelevän lakivaliokunnan jäsen Mari Rantanen (ps) kommentoi ilmiötä Uuden Suomen haastattelussa:

Kemppi: Vakavia ja pelottavia piirteitä

Kemppi kertoo viestimasinoinnin vakavista puolista.

”Vakavinta on mielestäni se, että koronapassia vastaan on selvästi masinoitu viestejä, jotka maalaavat kopioitua mielikuvia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien törkeästä polkemisesta. Vain ripaus viesteistä on ollut asiallista. Argumentaatio viittaa yritykseen horjuttaa oikeusvaltion uskottavuutta, sillä viesteissä Koronapassia on vastustettu erityisesti perusoikeudellisin argumentein. Sähköpostien argumentit ja maan parhaiden perus- ja ihmisoikeuksien asiantuntijoiden perustelut ovat olleet kuitenkin merkittävästi ristiriitaisia keskenään”, Kemppi sanoo.

”Viestitulvan mittakaava kertoo sen, että aivan tavallisia suomalaisia on saatu uskomaan passin heikentävän ihmisoikeuksia. Tälle ei ole mitään perusteita ainakaan niiden oikeudellisten kuulemisten perusteella, joissa minä olen ollut”, Kemppi myös sanoo.

”Pelottavan ilmiöstä tekee se, että viestin tuojat hakeutuvat myös yrittäjien juttusille. Yritykset eivät ole voineet vaikuttaa koronapassin sisältöön. Tapahtumien, matkailun ja muiden elinkeinojen ahdingossa auttaaksemme koronan jälkeen on tehtävä kaikki voitavamme. Koronapassin tarkoitus on se, että tapahtumia voidaan järjestää. Paras tie perille on tietenkin mahdollisimman hyvä rokotekattavuus”, Kemppi myös sanoo.

Ympäri maata yrittäjät ovat joutuneet hankaluuksiin koronapassin vastustajien kanssa.

Yhtäläisyys EU-elvytyspakettikampanjaan

Kempin mukaan on viitteitä siitä, että sama taho masinoi aiemmin EU-elvytyspakettia vastustavia viestejä. Koronapassiväitteitä on lähetetty epähuomiossa EU:n elvytyspaketin otsikolla, Kemppi kertoo.

”Vaikuttaa siltä, että samoja postituslistoja ja samoja yhteydenottoja on käytetty molempien asioiden vastustamiseen käsi kädessä. Olen huolissani tilanteesta ja koen tarpeelliseksi pyrkiä turvaamaan yritysten toimintaedellytykset masinoidun vaikuttamiskampanjan keskellä. Onneksi eduskunnassa on tällä hetkellä esimerkiksi esitys Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, jonka sisällöstä voisi olla hyötyä tämän tyyppisissä tapauksissa jatkossa. Maalittamisen ilmiötä ei voi ohittaa olankohautuksella”, Kemppi sanoo.

