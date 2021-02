Hallitus kertoi tänään aikovansa esittää eduskunnalle ravintoloiden sulkemista kolmeksi viikoksi koronavirusepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Sulku ei koskisi perustasolla olevia alueita.

Viime kevään sulun tapaan nytkin ravintolaruoan etämyynti olisi sallittua, mutta asiakastilat olisi suljettava.

Heti hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen ravintolakonserni NoHo Partners ilmoitti aloittavansa uudet yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa ravintoloiden sulkutoimiin lomauttamalla henkilökuntansa sulkutilan ajaksi.

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo, että yhtiö oli varautunut sulun mahdollisuuteen ennalta.

”Tämä vaihtoehto on ollut konkreettinen ja meillä pöydällä jo reilun viikon. Meillä on viime keväältä toimintamalli, joka on harjoiteltu, ja suunnitelma aktivoitiin nyt välittömästi. Olemme jo aamulla tiedottaneet asiasta henkilökunnalle ja aloittaneet ’operaatio ravintoloiden sulkemisen’.”

NoHon ravintolat eivät ole yhtenäinen ketju, vaan konserni koostuu useista erilaisista ravintoloista. Ne sulkeutuvat ensi viikolta alkaen omassa tahdissaan liikeideasta riippuen mahdollisimman nopeasti. Ketjun yökerhot ovat olleet kiinni lokakuusta alkaen.

Toinen ravintolatoimija Restel tiedotti tänään sulkevansa kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivat Hemingway’s ja Wanha Mestari -ketjujen juomaravintolat huomisesta perjantaista alkaen.

”Vähemmän huono vaihtoehto kuin aukioloajoilla kikkailu”

Vikström kertoo, että viime keväänä NoHon ravintoloista 30–40 pystyi toimittamaan tehokkaasti noutoruokaa, ja ne aiotaan nytkin jättää auki. Sillä ei hänen mukaansa ole taloudellisesti suurta merkitystä, mutta noutoruoka auttaa työllistämään jonkin verran ihmisiä.

Ravintoloiden sulkemista Vikström sanoo kovaksi iskuksi alan työntekijöille ja yrittäjille, jotka ovat jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa. Aiemmin hän on sanonut, että jo määräys aikaisemmasta sulkemisajasta johtaisi ravintoloiden sulkemiseen kokonaan.

”Kyllähän me kaikki haluamme selättää tämän viruksen. Minusta tämä on nyt esillä olleista vaihtoehdoista vähemmän huono kuin esimerkiksi eri aukioloajoilla kikkailu, jolla olisi tapettu kysyntä. Nyt hallitus suoraviivaisesti lailla sulkee ravintolat ja ilmoittaa, että ravintoloille maksetaan siitä korvausta. Meillä on viime keväältä ennakkotapauksia myös siitä, että vuokranantajat tulevat paremmin vastaan tällaisessa tilanteessa, kun on kyseessä laki”, Vikström sanoo.

Tärkeintä on hänen mielestään nyt se, että hallitus tekee kaikkensa rokotteiden hankkimiseksi.

”Tämä tuntuu kaikista ravintolayrittäjistä pahalta, mutta on näistä kahdesta vaihtoehdosta parempi siinä oletuksessa, että hallitus, media ja somekansa kiinnittävät nyt huomionsa ja voimavaransa ravintoloiden jahtaamisesta rokotteiden jahtaamiseen.”

Rokotteiden lisäksi Vikströmin toiveet kohdistuvat epidemian laantumiseen kesää kohden ja siihen, että kovat toimet auttavat tukahduttamaan virusta niin, että kesällä päästäisiin jälleenrakennusvaiheeseen ja paluuseen normaalimpaan elämään.

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvojan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toivoo, että ravintolat saisivat kolmen viikon sulun jälkeen jatkaa toimintaansa tämänhetkisten rajoitusten mukaisesti.

Rajoitusten tiukentamisen ja täyssulun vertaaminen on Lapin mukaan kuin valitsemista ruton ja koleran väliltä.

”Jos tämä kolme viikkoa riittää, saadaan riittävä tuki ja pääsiäisen alla päästään avaamaan nykyisillä rajoituksilla, tämä on tietyllä tavalla parempi vaihtoehto.”

Pelkona kuitenkin on, että Suomessa kuten monessa muussa maassa ravintolat joutuisivat olemaan kiinni kuukausia. Lappi kysyy, toivotaanko ravintoloiden sulkemiselta liikoja, ja viittaa THL:n viimeviikkoisiin lukuihin, joiden mukaan ravintoloista on peräisin vain muutama prosentti koronavirustartunnoista.

”Totta kai koronavirus täytyy saada hallintaan. Jokaisen täytyy kantaa vastuu. Nyt ei ole juhlimisen eikä karaoken aika ainakaan pääkaupunkiseudulla. Nyt pitäisi kaikkien yhdistää voimansa, jotta kolmen viikon sulun jälkeen päästäisiin avaamaan ravintolat mahdollisimman pienillä rajoituksilla.”

Huhtikuun alkuun tänä vuonna ajoittuva pääsiäinen on matkailukeskusten ravintoloille äärimmäisen tärkeää aikaa.

MaRa haluaa riittävät tuet ja joustoa vuokriin

Hallituksen ilmoitus vahinkojen korvaamisesta on ravintola-alalle erittäin tärkeä.

”Täytyy ottaa huomioon, että korvaukset ovat riittäviä. Viime keväänä ravintoloilla oli vielä jonkin verran puskureita, mutta nyt niitä ei ole yhtään. Valtionkin kannalta on tärkeää, että tukipaketti on riittävä ja saadaan maksuun nopeasti”, Lappi sanoo.

Hän lisää, että tukien väliinputoajia ovat muun muassa uudet ravintolat, joilla ei ole kustannustuen laskemisessa käytettävää vertailujaksoa. Hänen mukaansa tärkeää on myös, että korvauksen saavat sellaisetkin ravintolat, joiden oma pääoma on heikompi kuin tietyt EU:n valtiontukisäännöt edellyttävät.

Erityisen tärkeä kysymys on Lapin mukaan myös isojen ja paljon työllistävien yritysten tukeminen.

”Isot yritykset eivät tällä hetkellä saa enää kustannustukia, koska 800 000 euron tukikatto on täynnä. Kustannustuki kolmosen ehdotettu 1,8 miljoonaakin on ihan liian pieni.”

Viime keväänä osa vuokranantajista alensi ravintola-alan yritysten vuokria tai jopa poisti vuokranmaksuvelvollisuuden ravintoloiden sulun ajalta. Nyt MaRa toivoo vastaavaa elettä.

”Vuokranantajien asenne on koventunut. Jäsenyrityksiltämme tulee jatkuvasti yhteydenottoja siitä, etteivät vuokranantajat ole valmiita kantamaan omaa osuuttaan kriisissä. Ne ovat valmiita korkeintaan siirtämään vuokrien maksua, mutta eivät alentamaan niitä vastaamaan rajusti vähentynyttä palvelujen kysyntää.”

Lapin mielestä joustamattomuus on vuokranantajilta lyhytnäköistä.

”Nyt kun ravintolat suljetaan lailla, on välttämätöntä, että vuokranantajat alentavat vuokriaan ja jopa poistavat ne sulun ajalta. Ravintolayritykset joutuvat lopettamaan kriisin vuoksi toimipaikkojaan ja konkurssit vähentävät ravintolatilojen tarvetta. Uusia hyviä vuokralaisia ei ole tarjolla. Jollei vuokranantajien asenne muutu, tulemme näkemään tyhjiä ravintolatiloja tänä vuonna myös Helsingissä, Tampereella ja Turussa”, Lappi ennustaa.

Osalle ravintoloista noutoruoan myyminen tuo liikevaihtoa sulun aikana. Osa pizzerioista ja hampurilaispaikoista on pärjännyt koronavirusaikanakin, mutta monelle noutoruoka on Lapin mukaan vain tapa pitää ihmisiä töissä. Se antaa jonkinlaisen mahdollisuuden maksaa laskuja, mutta ei tuo kannattavuutta.

Lappi pitää ruokalähettipalveluiden sopimusehtoja suurena ongelmana. Hän korostaa, ettei MaRa voi järjestönä ottaa kantaa kuljetuksen hintaan, mutta toivoo, että kuljetuslisän saisi lisätä läpinäkyvästi asiakkaan maksamaan hintaan, jolloin lähettiyritys ei söisi ravintolan jo valmiiksi pientä katetta.

Kestokyky on jo venytetty äärimmilleen

Lapin mukaan monen ravintola-alan yrityksen ja työntekijän taloudellinen ja henkinen kestokyky on jo viety äärimmilleen.

”Joulukuun alussa näkyi vähän valoa, mutta sitten rokotteiden saaminen hidastui ja virusmuunnokset tulivat. Kyllähän nämä ovat mielen vetäneet matalaksi monessa alan yrityksessä, kun pikkujoulukausi meni todella huonosti ja perinteisestikin hiljaiset tammi–helmikuu ovat nyt olleet erityisen hiljaisia, ja nyt vielä tulee sulku tähän päälle.”

Tiukka paikka. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toivoo ravintoloille valtiolta riittäviä tukia ja vuokranantajilta helpotuksia vuokriin. Kuva: KIMMO HAAPALA

Myös Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii dramaattisia toimia ravintola-alan työntekijöiden tukemiseen.

”Ravintoloita koskeva täyssulku ajaa alan työntekijät äärimmäisen haastavaan tilanteeseen. Nyt tarvitaan juuri heille kohdistettuja tukitoimenpiteitä”, Rönni-Sällinen vaatii kannanotossaan.

Rönni-Sällinen on huolissaan alalla jatkuvassa epävarmuudessa olevien työntekijöiden hyvinvoinnista. Hänen mukaansa poliittisten päättäjien on huolehdittava, että myös ravintoloista lomautettujen ja työttömiksi jääneiden rahat riittävät elämiseen.

”Työntekijöiden hätä on saavuttanut lakipisteen. He ovat jo ennestään joutuneet säästämään ruoasta ja lääkkeistä. Hallituksen seuraava tehtävä on linjata, miten huomioidaan koronatoimenpiteistä kärsivien työntekijöiden toimeentulon jatkuva heikkeneminen. Asialla on kiire, sillä katastrofi on nurkan takana.”