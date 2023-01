Kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas) on tullut tunnetuksi Suomen Nato-jäsenyyden vastustajana. ”Suomi ja Ruotsi ovat sotilaallisesti liittoutumattomina maina luoneet vakautta Pohjois-Eurooppaan ja nyt se asetelma heiluu”, hän sanoo.

Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Markus Mustajärvi on tehnyt lopullisen päätöksensä vetäytyä politiikasta, eli hän ei lähde huhtikuun eduskuntavaaleissa ehdolle myöskään Uudellamaalla.

Lapin vaalipiiristä vuodesta 2003 eteenpäin eduskuntaan valittu Mustajärvi ilmoitti noin vuosi sitten, ettei lähde ehdolle Lapin vaalipiiristä, mutta kertoi loppuvuodesta 2022 harkitsevansa ehdokkuutta Uudenmaan vaalipiirissä.

”Kuvio oli mielenkiintoinen ja tuli minullekin yllätyksenä, mutta en ole ehdolla”, Mustajärvi sanoo nyt Uudelle Suomelle.

Vasemmistoliittolainen kertoo kulkeneensa kansanedustajavuosina Uudellamaalla perinteisen ay-väen tilaisuuksissa. Myös profiloituminen sodan ja rauhan kysymyksiin oli kuulemma huomattu.

”Sellaiset porukat alkoivat lähestymään ihan tosissaan, että voisinko harkita, kun kakkosasunto on Vantaalla. Sitä kautta tuli aitoa kiinnostusta ja se pani kai miettimään.”

Teki Nato-vastaehdotuksen

Mustajärvi on Suomen valtiojohdon ja myös oman puolueensa kansanedustajien enemmistöä vastaan Natoon liittymisessä. Juuri hän teki viime toukokuussa eduskunnan ratkaisevaan Nato-äänestykseen johtaneen vastaehdotuksen, ettei Suomi hakisi jäsenyyttä. Hänen ehdotuksensa kaatui 188–8.

Edelleenkään hän ei Suomen Nato-jäsenyyttä kannata.

”Suomi ja Ruotsi ovat sotilaallisesti liittoutumattomina maina luoneet vakautta Pohjois-Eurooppaan ja nyt se asetelma heiluu.”

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vasemmistolainen reservin kapteeni tuomitsee selkeästi. Hän näkee sodan olevan Venäjän raakaa vallankäyttöä ja seurausta siitä, että Putinin hallinto pelkää levottomuuksien leviämistä Kaukasian alueella, mikä vaikuttaisi Venäjän turvallisuuteen.

”Intressin voi ymmärtää, mutta ei ymmärtää hyökkäystä Ukrainaan, eikä missään nimessä hyväksyä. Se on ihan selvä asia.”

Juuret SKDL:ssä

Mustajärvi sanoo, ettei tiedä, mitä tekee kansanedustajauran jälkeen, ja eduskunnasta vetäytyminen ”voi olla kriisin paikka”. Hän aikoo pitää mielensä avoimena.

”Kun monta kymmentä vuotta on ollut kalenterit aivan täynnä, niin yhtäkkiä tulee huhtikuussa tilanne, että kalenterit ovat ihan tyhjät. Ei sitä osaa heittäytyä aivan tekemättömäksi, mutta kyllä minä uskon, että jotakin löytyy”, ensi kuussa 60 vuotta täyttävä poliitikko sanoo.

Savukoskelta kotoisin olevan Mustajärven syy lopettaa politiikassa liittyy siihen, että hän on ollut jo yli 40 vuotta yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lapissa kansanedustajavuosia on kertynyt 20, ja rankkaakin työ on ollut.

”Enköhän minä ole yhteisten asioiden eteen tehnyt sen, mitä keneltäkään voi kohtuudella vaatia.”

Entisen metsurin juuret ovat SKDL:ssä, jonka perustalle hänkin oli vuonna 1990 vasemmistoliittoa perustamassa. Kaikilta osin hän ei nykyistä vasemmistoliittoa omakseen tunnista, ja siinä on kysymys muustakin kuin Natosta.

”Se on yksi asia, ja sitten on perinteinen aluepoliittinen ajattelu ja työväenliikkeen perinne. On ollut mielenkiintoista, että jopa oikeiston kansanedustajakollegat täällä talossa ovat sanoneet, että kyllä Suomessa tarvittaisiin ihan oikea vasemmistopuolue.”