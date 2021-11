Euroopan komissio suunnittelee muutoksia matkustamiseen unionin alueella.

Ilmaantuvuuslukuja ja lähtömaiden tautitilannetta tarkkailevasta mallista siirrytään "yksilökeskeiseen" lähestymistapaan. Se tarkoittaa koronapassin merkityksen korostamista.

Sellainen eurooppalainen, jolla on voimassa oleva EU:n digitaalinen koronatodistus, voi matkustaa ilman testejä ja karanteeneja riippumatta siitä, mistä maasta hän matkustaa. Muilta voidaan vaatia koronatesti ennen maahan saapumista tai sen jälkeen.

Komissio ehdottaa myös, että koronapassit olisivat voimassa vain yhdeksän kuukautta siitä hetkestä, kun henkilö on saanut ensimmäisen täyden rokotesarjansa. Siinä ajassa kansalaisten pitäisi saada tehosterokotteet, jotta passi pysyy voimassa.

Komissio vetoaa yhdeksän kuukauden voimassaoloajassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen suosituksiin. Niiden mukaan tehosterokote pitäisi antaa kuuden kuukauden sisällä ensimmäisen rokotesarjan valmistumisesta.

”Olemme lisänneet tähän kolmen kuukauden siirtymäajan, jotta kansallisissa rokoteohjelmissa voidaan sopeutua tähän ja ihmisillä on mahdollisuus saada tehosteannokset”, EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders sanoi.

Suomessa työikäinen väestö alkoi saada toisia rokoteannoksiaan viime kesänä, mikä tarkoittaisi sitä, että suomalaisten koronapassit umpeutuisivat keväällä, jos tehosterokotteita ei anneta.

Suomessa kolmansia rokoteannoksia on alettu antaa ikäihmisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kolmansia annoksia on annettu THL:n mukaan noin 206 000. Toisen rokoteannoksen saaneita suomalaisia on yli neljä miljoonaa.

Komission mukaan EU:n jäsenvaltioiden olisi välittömästi ryhdyttävä ”kaikkiin tarvittaviin toimiin” tehosterokotteiden jakamisesta niille väestöryhmille, joiden rokotustodistusten yhdeksän kuukauden voimassaolon raja lähestyy.

Oikeuskomissaari Reynders kehui EU:n koronapassia suureksi menestykseksi. Se on käytössä 51 maassa viidellä mantereella. Siitä on jopa tullut kansainvälinen standardi.

”Haluaisin korostaa myös sitä, että todistus on nykyään käytössä monissa jäsenmaissa osana niiden kansallisia koronastrategioitaan. Sitä käytetään esimerkiksi ravintoloissa ja urheilutapahtumissa”, Reynders sanoi.

Rokotekattavuus mukaan liikennevalomalliin

Komissio aikoo myös päivittää matkustamisen liikennevalomallia. Se ottaisi jatkossa huomioon uusien tapausten määrän ja alueen rokotuskattavuuden.

Matkustusta erityisen korkean riskin "tummanpunaisiin" maihin ja maista pitäisi komission mielestä välttää.

Komission mukaan matkustamisessa poikkeusasemassa olisivat edelleen maiden rajojen yli töissä käyvät matkustajat, alle 12-vuotiaat lapset ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset henkilöt.

Välttämättömien työntekijöiden listaa pitäisi kuitenkin komission mielestä supistaa, sillä monet nykyiseen luetteloon kuuluvat matkustajat ovat saaneet mahdollisuuden rokottautua.

Komissio ehdottaa, että uudet säännöt tulisivat voimaan tammikuun 10. päivä. EU:n neuvoston täytyy kuitenkin hyväksyä komission esitys.