Koronapandemian jäljiltä Euroopan sisämarkkinat ovat olleet murroksessa, koska kilpailu- ja valtiontukisäädöksiä on höllennetty. Poikkeusaikoja on jatkettu yli kriisiaikojen, mikä on huolettanut etenkin Suomessa, koska pienenä maana Suomen on vaikea kilpailla valtiontuilla Saksan ja Ranskan kokoisten talouksien kanssa.

Torstaina Suomessa vieraili Italian entinen pääministeri Enrico Letta, jonka Euroopan komissio ja EU-maiden johtajia edustavan Eurooppa-neuvosto ovat valtuuttaneet tekemään selvityksen siitä, miten kehittää EU:n sisämarkkinoita. Letta vastasi Uuden Suomen kysymyksiin sisämarkkinoiden kehittämisestä.

Ovatko valtiotuet uhka EU:n sisämarkkinoille?

”Mielestäni ne ovat yksi uhista, koska sisämarkkinoiden hajottaminen on huonoin idea niiden tulevaisuuden kannalta. Sisämarkkinoiden pitää olla yhtenäiset, meidän täytyy laajentaa ja saattaa loppuun sisämarkkinat, ei tuhota niitä. Avustukset ja valtiontuet olivat tarpeelliset niissä poikkeuksellisissa kriisioloissa, mitä meillä oli. Nyt meidän pitää miettiä uusiksi, miten järjestää sisämarkkinat.”

LUE MYÖS Enrico Letta Italian pääministeri 2013–2014, jolloin johti keskustavasemmisto- ja keskustaoikeistopuolueista muodostettua hallitusta. Italian demokraattisen puolueen PD:n johtaja 2021–2023. Tekee selvitystä sisämarkkinoiden kehittämisestä Euroopan komission ja EU-maiden johtajia edustavan Eurooppa-neuvoston valtuuttamana.

Emme siis tarvitse enää valtiotukia, koska olemme päässet yli kriisien, mutta entä vihreä siirtymä?

”Meidän pitää tukea eurooppalaista teollisuutta ja Euroopan taloutta sekä investointeja, mutta luovalla tavalla, yhteisillä työkaluilla, mutta ei fragmentoimalla markkinaa valtiontuilla.”

Joidenkin näkemysten mukaan vaihtoehdot EU-tasolla ovat joko yhteisen eurooppalaiset työkalut, kuten rahastot tai kansalliset valtiontuet, kärjistäen joko käytetään yhteistä rahaa EU-tasolla tai sallitaan, että Ranska ja Saksa tukevat omaa teollisuuttaan. Oletko samaa mieltä?

”Minusta se on huono tapa käsitellä asiaa, koska pitää ottaa huomioon, mitä on tapahtunut viimeisten kolmen vuoden aikana. Ympäristö on täysin muuttunut. Pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan itsevarma tapa olla maailmannäyttämöllä, Intian nousu. Me olemme hyvin erilaisessa maailmassa.”

”Minun tehtäväni on yhdistää yhtenäinen, erittäin vahva eurooppalainen teollisuuspolitiikka sisämarkkinoiden neljään vapauteen. Meidän pitää ehdottomasti pidättäytyä ajattelemasta, että voisimme saada vahvaa teollisuuspolitiikkaa heikentämällä sisämarkkinoita ja neljää vapautta, se on täysin päinvastoin. Sisämarkkinat on vahvan ja voimakkaan teollisuuspolitiikan edellytys.”

Mitä sisämarkkinoille pitäisi tehdä?

”Ensiksi meidän pitää saattaa ne valmiiksi. Sisämarkkinoiden toiminnan esteenä on paljon asioita, jotkut liittyvät rahoitusjärjestelmään, pankkiunioniin, pääomamarkkinaunioniin.”

”Mitä muuhun tulee, olen täällä kuuntelemassa. En halua tarjota vastauksia, koska esittelen raporttini ensi maaliskuussa.”

Suomessa elinkeinoelämä on hyvin huolissaan valtiontukien lisääntymisestä, koska Suomessa valtio ei pysty tukemaan yrityksiään miljardeilla euroilla, kuten esimerkiksi Saksassa. Pitääkö olla huolissaan?

”Minusta se, minkä pitäisi huolestuttaa on se, mikä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, ei sisäpuolella. Me pystymme löytämään uudet työkalut. Olen optimistinen. Pystymme luomaan uudet työkalut ja astumaan uuteen vaiheeseen, mutta säilyttämällä sisämarkkinoiden periaatteet.”

