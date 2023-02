Perussuomalaiset hiillosti hallitusta ilmastopolitiikasta eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kysyi, heikentääkö hallitus vihreällä siirtymällä suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Esiin nousi myös polttoaineen jakeluvelvoite. Tavion mukaan perussuomalaiset ei korottaisi ensi vuoden alussa jakeluvelvoitetta niin, että polttoaineen hinta voi nousta jopa 50 senttiä litralta.

”Hallitus, ettekö lainkaan kadu polttoainehinnankorotuksia ja ilmastotoimien kustannuksia tavallisille suomalaisille” hän kysyi.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi terävästi huomauttamalla, että perussuomalaisten keinot rahoittavat ”pikemminkin esimerkiksi Venäjän valtiota”.

Perussuomalaisten Rami Lehto muistutti kokoomuslaisen ex-pääministeri Harri Holkerin ”syökää silakkaa” -lausahduksesta ja kysyi Saarikolta, eikö hallitusta hävetä tehdä etukenon ilmastotoimia, jotka kurittavat suomalaiset Kelan asiakkaiksi.

Valtiovarainministeri vastasi kovin sanoin.

”Haluan nyt sanoa, hyvät perussuomalaiset, että kritiikkinne olisi uskottavampaa, jos teidän varjobudjettinne pitäisi sisällään bensaveron alennuksen. Miten te kehtaatte syyttää muita puolueita, ette edes itse tarjoa kansalaisille sitä, mitä te muilta puolueilta vaaditte”.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan keskustelussa menee kaksi asiaa ristiin: energian hintojen nousu ja ilmastotoimet.

”Jos katsomme 30 isointa investointia, joita Suomeen on tulossa, niin niistä 24-25 on vihreään siirtymään. En löydä listasta yhtään, joka liittyy fossiilienergiaan. Nyt lähtökohtana on puhdas energia. Ymmärrän lähtökohdan siitä, että halutaan olla vanhassa kiinni. Mutta yritykset, jotka pitävät Suomen taloutta pystyssä, eivät ole teidän kanssa samassa vaunussa”, hän vastasi perussuomalaisille.

Saarikko syytti perussuomalaisia peräpeiliin tuijottamisesta

”Tämä linja mitä te edustatte, on menneisyyden linja. Yritykset menevät monta askelta meitä edellä, kysyntää on erittäin paljon maailmalla. Korostan teille, teidän linjanne on erilainen kuin laajasti muun eduskunnan.”

Myös valtion velkaantuminen nousi kyselytunnilla esiin. Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen kysyi, onko pääministeri Sanna Marin (sd) ylpeä siitä velkaperinnöstä, jonka hallitus jättää.

”Tämä on tärkeä aihe, minun mielestäni velkaantumisesta on syytä kantaa huolta. Julkisesta taloudesta on syytä kantaa huolta. Tällä vaalikaudella otettu velka on suuressa määrin seurausta niistä mittavista globaaleista kriiseistä, joita olemme kohdanneet”, Marin vastasi.

