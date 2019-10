Arvostettu talouslehti The Economist kiinnittää huomiota suomalaisten peliongelmaan. Lehti korostaa, että peliongelmaisia on Suomessa yli kolme prosenttia aikuisväestöstä, kun vastaava määrä Norjassa on alle yksi prosentti.

”Joka kolmas aikuinen suomalainen uhkapelaa joka viikko ja 83 prosenttia on uhkapelannut ainakin kerran kuluneen vuoden aikana”, The Economist huomauttaa artikkelissaan viitaten vuoden 2016 tilastoihin.

Lehti kuvailee uhkapelaamista suomalaiseksi perinteeksi ja muistuttaa myös Veikkauksen monopolista sekä veikkausvarojen käytöstä muun muassa urheilun ja tieteiden tukemiseen.

”Vuosikymmenien ajan suomalaisilla on ollut sama rituaali lauantaina. He käyvät saunassa ja sitten seuraavat lottoarvontaa televisiosta. Pelaaminen ei ole tuntunut pahalta, koska rahat menevät hyvään tarkoitukseen. Asiat ovat nyt muuttuneet, mutta kuten äänestäminen, myös uhkapelaaminen on edelleen asia, jota pidetään kansallisvelvollisuutena. Lisäksi Suomen valtio on oppinut luottamaan Veikkaukselta saataviin varoihin. ”

The Economist ihmettelee sitä, että Norjassa pelaajilla on nykyisin tunnistautumispakko, mutta Suomessa ei.

”Tämä auttaa estämään alaikäisten uhkapelaamista, mutta Suomi on tehnyt asian eteen vain hyvin vähän. Tämä näyttäisi nyt olevan muuttumassa”, lehti kirjoittaa viitaten muun muassa pääministeri Antti Rinteen (sd) lausuntoihin.

Rinne linjasi esimerkiksi elokuussa, että valtion pelimonopoli, jota perustellaan rahapelaamisen haittojen vähentämisellä, ei saa johtaa peliriippuvuuden lisääntymiseen.

”Kysymys on kansanterveyden kannalta tärkeästä toimialasta monessa suhteessa, myös hyvinvointivaltion tiettyjen elementtien rahoituksesta veikkaustulojen kautta. Se ei saa johtaa siihen, että peliriippuvuus pahentuu tai ihmisten ahdinko pelien osalta pahenee”, hän sanoi.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi kuukausi sitten, että hajasijoitettujen peliautomaattien pakollista tunnistautumista aikaistetaan ja peliautomaattien määrä vähenee merkittävästi.

”Suomalaiset saattavat päätyä viettämään enemmän aikaa saunassa”, The Economist summaa vireillä olevat uudistukset.

