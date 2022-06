Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan on selvää, että julkisen sektorin ratkaisu vaikuttaa Teollisuusliiton neuvottelupöytiin.

Hän toteaa, että joka tapauksessa neuvottelutuloksia pitää saada aikaiseksi.

”Probleema on, että on rakennettu ikiliikkujaksi kutsuttu malli”, Aalto sanoo.

Keskiviikkona saatiin sopu kunta-alan erillisratkaisusta. Sopimuksen pituus on kolme vuotta ja mukana on viiden vuoden palkkaohjelma.

Aalto epäilee, että Teollisuusliitolta aletaan pian vaatia malttia, etteivät julkisen sektorin palkat nouse liikaa. Hänen mukaansa tällaisia vaateita Teollisuusliitto kuuntelee vähän tässä tilanteessa, kun kokonaisvaltaista harkintaa ei työmarkkinoilla näytä olevan.

Teollisuusliitto neuvottelee ensi syksynä laajasti useiden sopimusten palkankorotuksista.

Teollisuusliiton palkkatavoitteista ensi vuoden korotuksiksi tarkemmin kysyttäessä, Aalto viittaa kunta-alan erillisratkaisuun.

”Sieltä laskien sisässä on reilun kolmen prosentin korotukset, jotka tulevat sovittelujärjestelmästä”, Aalto sanoo.

Tulee kolmesta tekijästä

Aallon mukaan tämä noin 3,5 prosenttia tulee kolmesta tekijästä kunta-alan ratkaisussa.

Yksi niistä on, että tämän vuoden osalta kustannusvaikutus kunta-alan erillisratkaisussa on noin 2,5 prosenttia, kun tänä vuonna niin sanottu yleinen linja on ollut kaksi prosenttia. Aallon laskuopilla tästä siirtyy 0,5 prosenttia ensi vuoden korostustavoitteisiin.

Lisäksi kahden seuraavan vuoden ajalta kunta-alan korotukset ovat palkkaohjelman lisäksi vähintään 1,9 prosenttia, jos yleinen linja jäisi sen alle.

Yleinen linja on määritelty kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja auto- ja kuljetusalan palkankorotusten keskiarvona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraavien vuosien aikana näillä aloilla neuvotellaan välillisesti hyvin laajan joukon palkankorotuksista.

Kolmas seikka on sopimuksen palkkaohjelma, joka tuo viiden prosentin korotukset viidelle vuodelle. Keskimäärin sen vaikutus on noin prosentti vuotta kohden, joka tulee niin sanotun yleisen linjan päälle.

”Kun he ovat rakentaneet tuollaisen automaatin, että aina tulee prosentti päälle seuraavat viisi vuotta, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että joka kerta tavoittelemme sitä lukua, mikä olisi julkiselle sektorille tulossa ja he saavat sitten siihen prosentin päälle. Automaatti on tällä tavalla rakennettu”, Aalto toteaa.

Venyvätkö neuvottelut?

Nyt tehdyssä kunta-alan erillisratkaisussa eivät ole hoitajaliitot Tehy ja Super mukana. Sopimus linkittyy hoitajaliittojen myöhempiin ratkaisuihin. Sopimuksesta löytyy turvalauseketta ja sopimuksen irtisanomismahdollisuutta tulevia työmarkkinakäänteitä silmällä pitäen.

Jää nähtäväksi, miten Tehyn ja Superin sopimusvääntö jatkuu. On mahdollista, että vääntö venyy pitkälle loppuvuoteen.

Voivatko kaikki työmarkkinaneuvottelut syksyllä venyä, kun ei ole tiedossa, mitä hoitajaliittojen ja sitä kautta koko kunta-alan ratkaisut lopulta ovat?

”Meidän tavoite on saada ratkaisuja neuvotteluteitse. Toivottavasti työnantajapuoli ymmärtää, että sovittelujärjestelmä on ottanut tässä kohtaa ratkaisijan roolin, eikä jouduttaisi sovittelijan kautta hakemaan ratkaisuja”, Aalto sanoo.

Aallon mukaan ei voi suoraan tulkita, että Teollisuusliiton vaatimus on ainakin Aallon mainitsema 3,5 prosenttia ensi vuoden palkankorotukseksi.

”Se on yhtenä lukuna muiden lukujen joukossa”, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto ei ole vielä omia tavoitteitaan asettanut.

”Täsmennämme palkankorotusvaatimuksemme elokuussa” Aalto kertoo.

Hän toteaa palkankorotustavoitteisiin vaikuttavan muun muassa inflaation, tuottavuuden ja kilpailijamaiden kehityksen.

Ensi syksynä moni ala neuvottelee palkankorotuksista, sillä nyt työmarkkinoilla tehdyt sopimukset ovat olleet laajasti 1+1-vuotisia.

Avainpaikalla ovat Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvottelut toisen sopimusvuoden palkankorotuksista. Mikäli palkantarkistusten suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen syyskuun aikana, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa nykyisen työehtosopimuksen päättymään marraskuun lopussa.

Inflaatio poikkeuksellisen nopeaa

Työmarkkinoilla sopimusviuhka on ajallisesti pitkä ja koko ensi syksy, talvi ja kevät käydään jotakin neuvotteluja.

”Johtaako se aina siihen, että jos teemme syksyllä minkälaisen ratkaisun tahansa ja siihen tulee julkisen sektorin prosentti päälle, niin pyrkivätkö meidän jälkeen tulevat saamaan aina siitä ponnahduslaudan. Kyllä tämä ikiliikkujatermi on tässä mielessä ihan oikea. Palkankorotuskierre voi tulla päälle”, Aalto sanoo.

Samalla inflaatio on tällä hetkellä poikkeuksellisen vauhdikasta.

”Silläkin tulee olemaan vaikutusta siihen, millaisilla korotustavoitteilla lähdetään kierrokselle”, Aalto sanoo.

Kunta-alan sopimusvääntö on nostanut paljon periaatteellista keskustelua eri palkkojen ja palkkarakenteiden oikeudenmukaisuudesta, ja kenen kuuluisi saada muita isompia palkankorotuksia. Yksinkertaisia vastauksia niihin ei ole.

Teollisuusliitosta löytyy matalapalkkaisia ryhmiä esimerkiksi pesula-alalta ja maaseutualalta.

”Jos Teollisuusliiton jäsenten keskipalkka on noin 2800-2900 euroa, niin aika iso joukko jäsenistä tekee merkittävästi pienemmällä kuukausipalkalla töitä. Käsitys, että teollisuudessa kaikilla olisi mahtipalkat ei pidä paikkansa. Meillä on myös matalapalkka-aloja tässä mielessä”, Aalto sanoo.

