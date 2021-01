Oikeuskansleri Tuomas Pöysti linjaa joulukuussa julkaistussa ratkaisussaan, että pääministeri Sanna Marin (sd) ei toiminut lainvastaisesti pyytäessään Ruotsin pääministeriä välittämään Suomen näkemyksiä Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuussa.

Oikeuskansleri kommentoi syksyllä tuoreeltaan äläkkää Uudelle Suomelle.

Pöystin mukaan Marinin poistuessa Eurooppa-neuvostosta keskustelun aiheena olivat EU:n ja Afrikan väliset suhteet, ja Marin oli jo ehtinyt käyttää puheenvuoron, jossa hän esitti Suomen näkemykset.

Kotimaassa on kyselty, miksi Suomea edusti toisen maan päämies eikä kukaan suomalaisministeri sijaistanut Marinia.

”EU:n perussopimukset eivät mahdollista sitä, että Eurooppa-neuvoston kokoukseen osallistuisi jäsenvaltiosta muu edustaja kuin valtion- tai hallituksen päämies. Osallistujamäärä on rajattu yhteen päämieheen jäsenvaltiota kohden, ja kullakin jäsenvaltiolla on kokoussalissa ainoastaan yksi paikka. Estyneen päämiehen paikka jää Eurooppa-neuvoston kokoussalissa tyhjäksi. Sitä ei ole mahdollista osoittaa toiselle kansallisen valtuuskunnan jäsenelle”, toteaa oikeuskanslerinvirasto.

”Kun EU-oikeus edellyttää, että jäsenvaltiota edustaa Eurooppa-neuvostossa päämies, ei kansallisesti voida päättää, että pääministerin ollessa estyneenä kokoukseen lähetettäisiin muu kansallinen edustaja, esimerkiksi ministeri tai EU-suurlähettiläs", Pöysti toteaa.

”Vakiintuneena käytäntönä on, että estyneenä oleva valtion- tai hallituksen päämies pyytää toisen jäsenvaltion päämiestä välittämään tarvittaessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa ensin mainitun jäsenvaltion kantoja. Yleensä päämies esittää pyynnön samanmielisen tai naapurijäsenvaltion päämiehelle. Kukin jäsen voi edustaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 235 artiklan 1 kohdan mukaan vain yhtä muuta jäsentä äänestyksessä”, oikeuskansleri jatkaa.

Pöysti huomauttaa ratkaisussaan myös, että koska pääministeri Marin joutui poistumaan kokouksesta koronavirukselle altistumisen vuoksi. Tieto on tullut kesken kokouksen ja siten vaatinut välitöntä reagointia. Pöystin mukaan vaihtoehtoina olivat ”joko pyytää Eurooppa-neuvoston vakiintuneiden toimintatapojen mukaisesti, että toisen valtion päämies tai Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja esittää tarvittaessa Suomen näkemyksiä, tai että niitä ei esitetä”.

Oikeuskanslerin mukaan osassa kanteluita esitettiin, että eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) olisi tullut sijaistaa pääministeriä.

”Ministeri Tytti Tuppurainen, joka on pääministerin sijaisuusjärjestyksessä 12. sijainen, ei olisi voinut eräissä kanteluissa esitetyllä tavalla toimia Eurooppa-neuvoston kokouksessa pääministerin sijaisena edes Suomen perustuslain mukaan”, oikeuskansleri toteaa.

Pöysti toteaa myös, että huolimatta tilanteesta Marin on silti parlamentaarisessa vastuussa asiasta. Marin on eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kuultavana ja selostanut suullisesti toimintaansa myös Suomen edustautumisen osalta. Lisäksi edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa on annettu valiokunnille kirjallinen selvitys.

