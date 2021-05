Sanna Marinin (sd) hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravintoloiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Muutokset tulevat voimaan perjantaina.

Nyt annettu asetus lieventää ravintolarajoituksia Kymenlaakson maakunnassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Perjantaista lähtien näillä alueilla alkoholin anniskelu päättyy kello 18 ja päätoimisesti alkoholin anniskeluun keskittyvän ravintolan on suljettava kello 19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna kello 20 asti.

Muilla alueilla rajoitukset säilyvät ennallaan.

Hallitus arvioi viikoittain ravintoloiden rajoituksia alueellisen epidemiatilanteen pohjalta. Perustason alueilla on ollut kevyemmät rajoitukset kuin pahiten epidemiasta kärsivillä alueilla.

Vaikka koronatilanne on helpottanut viime aikoina, hallitus pitää tiukimmat rajoitukset voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Näissä maakunnissa päätoimisesti anniskeluun keskittyvien ravintoloiden pitää jatkossakin lopettaa anniskelu kello 17 ja sulkea ovensa kello 18. Muut ravintolat saavat olla avoinna kello 19 asti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on pettynyt siihen, ettei hallitus ole vieläkään lieventänyt alueiden ravintolarajoituksia. Etujärjestö pitää hallituksen päätöstä pöyristyttävänä.

”Hallitus on ylittänyt päätösvaltansa rajat ja laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin asetuksen muuttamiseksi ja rajoitusten lieventämiseksi. Mikään niistä edellytyksistä, joilla hallitus voisi perustella asiakaspaikkojen merkittävää rajoittamista, anniskelun lopettamista kello 17 ja ruokaravintoloiden sulkemista kello 19, ei ole enää olemassa. Esimerkiksi HUS-alueella ilmaantuvuusluku oli 121,4 tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Silloin ruokaravintolat saivat ottaa sisään asiakkaita enintään 75 prosenttia enimmäisasiakasmäärästä, anniskella klo 22 asti ja ravintolat piti sulkea klo 23. Tänään ilmaantuvuusluku on 88,9 ja sen suunta on ollut alaspäin”, MaRan puheenjohtaja Aki Käyhkö sanoo tiedotteessa.

Järjestön mukaan alan yrittäjät ovat odottaneet toivorikkaina, että hallitus lieventäisi ravintolatoiminnan rajoituksia ”ja että he voisivat kutsua työntekijöitään työttömyyskortistosta takaisin töihin”.

”Äitienpäivälounaiden kysyntä on paikoin ylittänyt odotukset, mutta 50 prosentin asiakaspaikkarajoitus aiheuttaa suurelle osalle asiakkaista ison pettymyksen ja estää samalla kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen”, MaRa havainnollistaa ongelmia.

MaRa arvostelee hallitusta myös siitä, että sen yrittäjille myöntämät koronatuet ovat sen mielestä riittämättömiä.

”Ravintolayritykset saavat ravintolasulun ajalta sulkemiskorvausta, joka korvaa osan joustamattomista kuluista. Sulun jälkeen tukimuotona on kustannustuki, jonka ehtoja hallitus ei ole vielä esittänyt. Aiemmat kustannustuet ovat ehdoiltaan yrittäjien kannalta sulkemiskorvausta heikommat. Sulun jälkeiset ankarat rajoitustoimet ovat merkinneet lukuisille yrityksille samaa kuin sulun jatkaminen, mutta ilman asianmukaista korvausta joustamattomista kuluista”, Käyhkö sanoo.

Hänen mukaansa yritysten velkataakka on koronakriisin aikana kasvanut kohtuuttoman suureksi.

”On erittäin ikävää, ettei valtio korvaa yrityksille vahinkoja, joita hallituksen päätökset aiheuttavat yrityksille. Tämä heikentää yritysten selviytymismahdollisuuksia, kansainvälistä kilpailukykyä, kykyä investoida ja työllistää”.

