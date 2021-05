Suomen HX-hävittäjähankkeen kiihkein vaihe päättyi viime viikolla, kun kaikki viisi hävittäjävalmistajaa jättivät lopullisen tarjouksensa puolustusministeriölle.

Nykyisten Hornetien seuraajiksi tarjotaan Boeingin F/A-18 Super Hornetia, Dassault’n Rafalea, Eurofighter Typhoonia, Lockheed Martinin F-35:ä sekä Saabin Gripeniä.

Jos julkinen hankintaosaaminen ei mediassa tapaa nousta positiivisella tavalla esiin, niin HX-hanke kerää valmistajilta kiitosta, vaikka helpolla ei niitä ei ole päästetty.

”Olen todellakin vaikuttunut, kuinka tämä hankintaohjelma on rakennettu sekä koko HX-projektin arviointiosaamisesta”, sanoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Lockheed Martinin Suomen-kampanjajohtaja Scott Davis luonnehtii HX-prosessia erittäin perusteelliseksi.

”Tarjouspyynnöt ovat yksityiskohtaisempia kuin mitkään aiemmin näkemämme. Neuvottelut ovat olleet hyvin suoria ja tuottoisia”, Davis toteaa.

”Tämä on ollut oikeastaan aika uniikki malli”

Saabin Gripen-hävittäjä. Kuva: SANDOR UJVARI

Suomen hävittäjäkisan erottaa monista muista se, että siinä etsitään parasta mahdollista suorituskykyä vastaamaan erilaisiin uhkaskenaarioihin. Lisäksi tarjouksen on pysyttävä tietyssä budjetissa niin hankintahinnan kuin elinkaarikustannustenkin osalta. Hankinnan hintakatto on noin 9 miljardia euroa ja käyttökustannusten enintään 250 miljoonaa euroa vuodessa.

”Minusta tämä on ollut oikeastaan aika uniikki malli. Emme kansainvälisesti näe vastaavanlaisia hankintaohjelmia, vaan niissä useammin kysytään koneiden lukumäärää ja asejärjestelmien luomaa kykyä”, toteaa Saabin Johansson.

”Suomalaiset eivät ujostelleet”

Jo viisi vuotta sitten alkaneen hankkeen aikana on tehty moniulotteista arviointia, simulointia ja koelentoja. HX-hankkeessa hävittäjäkandidaatit on Johanssonin mukaan pantu hakkeen aikana koville.

”Ei se ole ollut painostusta, mutta kyllä tässä on saanut käyttää omia parhaita resurssejaan tarjouksen optimoinniksi vastaamaan tarjousta”, Johansson toteaa.

”Suomalaiset eivät ole ujostelleet osoittaa tarjouksemme puutteita, ja siksi kaikki viisi tarjousta ovat varmasti niin hyviä kuin mahdollista”, vahvistaa Davis.

”Hyvin haastavaa tämä on ollut joihinkin maihin verrattuna, mutta juuri niin saadaan irti paras suorituskyky”, toteaa myös Boeingin kampanjajohtaja Alain Garcia.

Lockheed Martinin F-35. Kuva: ROB ENGELAAR

Saabin toimitusjohtaja Johansson katsoo, että Suomen HX-malli on sitouttanut eri osapuolet tiiviiseen dialogiin. Sen ansiosta valmistajille on syntynyt selkeä käsitys, mitä Suomi vaatii ja mitä se on hankkimassa – ja mitä Suomelle pitää tarjota.

”Muissa prosesseissa meillä ei ole niin tarkkaa käsitystä siitä, mitä arvioidaan ja mitä [uhkakuvia] vastaan arvioidaan. Yksi esimerkki on juuri Kanada, joka totta kai on ammattimainen ostaja, mutta hanke on valmisteltu toisella tavalla. Vaatimustaso on asetettu kyvykkyyksille ja niiden perusteella he arvioivat, mikä tarjous on paras. Sellaisessa prosessissa meidän käsityksemme asiakkaan tarpeista jää kuitenkin vähäisemmäksi.”

”Mutta se ei tarkoita, ettäkö Kanadan prosessi olisi suorastaan ammattitaidoton. Heillä on vain erilainen tapa.”

”Osin juuri vaatimusten vuoksi saatoimme tarjota [elso-erikoiskone] Growleria, mikä ei olisi mahdollista monelle muulle maalle”, lisää Garcia.

Perusteellinen ja pitkä

Boeingin F/A-18 Super Hornet. Kuva: VALENTIN FLAURAUD

Sekä Boeingin Garcia että Lockheed Martinin Davis nostavat esiin, että hankintaprosessi on hieman pidempi kuin joillakin muilla mailla. Toisaalta Suomen aikataulu on pitänyt, mikä taas ei ole aina sanottua.

”Muihin kampanjoihin verrattuna [HX] on kestänyt sangen kauan, mutta se tarkoittaa perusteellisuutta, mikä on hyvä asia. Valmistajilla on ollut useita mahdollisuuksia ehdottaa ratkaisuja ja sitten hioa niitä. Näiden pitkien keskustelujen vuoksi olemme voineet koota paremman tarjouskokonaisuuden”, Garcia toteaa.

”Koronavirus on toki aiheuttanut viivästyksiä, mutta se on ymmärrettävää”, Davis myöntää.

