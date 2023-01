Kuva: Jamie Christiani / Bulletin of the Atomic Scientists

Ihmiskunnan lopusta varoittava ”Tuomiopäivän kello” on nyt siirretty 90 sekunnin päähän keskiyöstä. Keskiyö merkitsee ihmiskunnan tuhoa. Kelloa siirrettiin 10 sekuntia eteenpäin. Edellisen kerran sitä oli siirretty vuonna 2020.

Kello on nyt lähempänä keskiyötä kuin koskaan ennen, kellon perustanut tiedemiesten järjestö Bulletin of the Atomic Scientists kertoo tiedotteessaan. Kello on tikittänyt 76 vuotta.

Suuri syy kellonajan siirtämiselle on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mikä nostaa ydinase-eskalaation riskiä, tiedemiehet toteavat. Lisäksi kellonajan siirtämiseen vaikutti muun muassa ilmastokriisi.

”Elämme ennennäkemättömän vaarallista aikaa, ja Tuomiopäivän kellon aika kuvastaa tätä todellisuutta”, Bulletin of the Atomic Scientists -järjestön johtaja sanoo.

Tuomiopäivän kellon lausunto kritisoi kovin sanoin Venäjän toimia ja sen ohuesti verhottuja ydinaseuhkauksia. Sodan eskaloituminen joko vahingossa, tarkoituksella tai virheellisesti on lausunnon mukaan ”kauhea riski”.

Järjestö kehottaa Yhdysvaltojen hallintoa, Nato-jäsenmaita ja Ukrainaa tutkimaan mahdollisuuksia vuoropuheluun Venäjän kanssa riskin vähentämiseksi.

Tuomiopäivän kellon viesti ydinaseuhasta on synkkä, mutta Venäjä-tutkijat eivät usko Venäjän olevan valmis käyttämään ydinasetta.

