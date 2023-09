”En voi tarpeeksi korostaa, kuinka vakava tilanne on”, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson torstai-iltana kansalle pitämässään puheessa. Puhe näytettiin hallituksen nettisivuilla.

Kristersson puhui Ruotsia koettelevasta jengiväkivallan aallosta. Keskiviikkoiltana ja -yönä Ruotsissa menehtyi kolme ihmistä kahdessa ampumisvälikohtauksessa urheilupuistossa Etelä-Tukholmassa ja Jordbrossa sekä räjähdysiskussa Uppsalassa.

Ampumavälikohtauksia on tapahtunut Ruotsissa tänä vuonna yhteensä noin 260. Niissä on kuollut 34 ihmistä. Räjähdysiskuja on tapahtunut tähän mennessä noin 130, mikä on lähellä ­aiempaa vuosiennätystä.

”Ruotsi ei ole koskaan ennen kohdannut tällaista. Mikään Euroopan maa ei ole kohdannut tällaista”, pääministeri sanoi.

Viime aikojen iskuissa on tiettävästi useimmiten ollut kyse Foxtrot-nimellä kulkevan rikollisjengin sisäisestä sodasta. Jengiä johtaa nimellä Kurdikettu tunnettu Turkin kansalainen Rawa Majid, joka oleskelee Turkissa.

Kristerssonin mukaan tässä tilanteessa ollaan ”vastuuttoman maahanmuuttopolitiikan ja epäonnistuneen integraatiopolitiikan” vuoksi.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt kaksinkertaistaa aserikoksista ja räjähdysaineiden luvattomasta hallussapidosta määrättävät rangaistukset, mutta lainmuutokset tulevat voimaan vasta ensi vuonna.

Kristersson luetteli puheessaan jo voimaan tulleet ja tulossa olevat turvallisuuteen tähtäävät lakimuutokset, sekä kertoi, millaisia hallitus aikoo seuraavaksi tutkia:

”Kaikki keinot ovat pöydällä. Olen kutsunut huomenna luokseni poliisijohtajan sekä puolustusvoimain komentajan keskustellakseni siitä, kuinka puolustusvoimat voisi auttaa poliisia taistelemaan jengejä vastaan”, Kristersson sanoi puheessaan.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén kertoi aiemmin Dagens Nyheterin haastattelussa, että "jos me (puolustusvoimat) voimme tukea poliisia, kun sisäinen turvallisuus vapisee, niin me teemme voitavamme".

Puolustusvoimat. Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén kutsutaan perjantaiksi tapaamiseen pääministerin ja poliisijohtajan kanssa. Kuva: evelina carborn

LUE MYÖS: