Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) ilmoitti eduskunnan täyysistunnossa keskiviikkona, että valiokunta tulee ”erittäin tarkkaan” pohtimaan, onko koronapassille ja maahantulorajoitusten jatkamiselle perusteita Suomessa.

”Erityisesti olen huolissani siitä, millainen viesti Suomesta on lähtenyt ulospäin, se viesti ei ole ollut, että matkustajat ovat tervetulleita Suomeen”, Lohi totesi eduskunnan lähetekeskustelussa.

Hän korosti, että perustuslakivaliokunta tulee takaamaan, ettei kenenkään oikeuksia poljeta. Lohi huomautti myös, ettei koronapassi ole mikään "järeä keino".

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen nosti esiin matkustamisen ja matkanjärjestäjien tilanteen. Hän huomautti, että esimerkiksi Ruotsi ei vaadi kahta koronarokotusta maahan tulijoilta.

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kysyi koronapassin epidemiologisten perusteiden perään.

”Minua huolestuttaa se, että pyritään saamana aikaan turvallisuudentunnetta, joka ei oikein perustu mihinkään ja epidemiologiset seikat jäävät huomiotta. On tutkimatta, tartuttavatko rokotetut muita vähemmän vai itse asiassa enemmän.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan kyse on pelkistetysti siitä, että koronavirus ”otetaan rajoilla kiinni”.

”Toinen kysymys on se, laitammeko me etusijalle rajoilta tulevat rokottamattomat vai Suomessa asuvat ihmiset, joilla ei vielä ole rokotusta. Tämä on ennen kaikkea perusoikeus- ja perustuslaillinen kysymys. Juuri tällä hetkellä rokotekattavuutemme ei riitä yhteiskunnan avaamiseen. Nämä ovat ne kysymykset, joita eduskunnassa joudumme pohtimaan”, hän vastasi arvostelijoille.

Puhemies Antti Rinne (sd) joutui puuttumaan keskusteluun heti alkumetreillä, kun kansanedustaja Ano Turtiainen käytti omassa puheenvuorossaan sanaa ”natsipassi”.

”Arvoisa edustaja, pyydän asiallista kielenkäyttöä”, Rinne ojensi.

Välikohtaus herätti kansanedustajien huomion. Esimerkiksi vasemmistoliiton Veronika Honkasalo kiitti sosiaalisessa mediassa Rinteen toimintaa.

Hallitus antoi esityksen koronapassista eilen tiistaina. Koronapassina toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vaihtoehtona valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamille koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat, kuten elinkeinonharjoittajat, voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle myös esityksen tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Suomeen saapuvilta (vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä) henkilöiltä edellytetään esityksen mukaan edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä. Heidän, joilla on todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta koronavirustestistä tai ensimmäisestä koronavirusrokoteannoksesta, tulisi käydä toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa maahantulosta. Vaihtoehtoisesti henkilön tulisi käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa.