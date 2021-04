Pikavippien väliaikaisesta sääntelystä pitäisi tehdä pysyvää, katsoo Kuluttajaliitto.

Pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen sääntely on viime kesästä lähtien ollut väliaikaisesti tiukennettua koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Luottojen korkokatto on rajattu kymmeneen prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi on kielletty. Väliaikaisen sääntelyn on määrä päättyä syyskuun lopussa.

”Kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn tulisikin pikaisesti valmistella pysyviä tiukennuksia, jotta kuluttajien asema ei heikenny nykyisestä”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo tiedotteessa.

Kuluttajaliitto pitää pikavippien ongelmana kuluttajille erityisesti korkeita lainakustannuksia, sillä pikavippien on todettu aiheuttavan ylivelkaantumisen riskiä.

”Muutosten pysyvyyttä puoltaa myös se, että tällä hetkellä eri luottosopimukset ja niistä eri aikoina tehdyt nostot ovat keskenään erilaisen sääntelyn piirissä, jolloin niistä aiheutuvien kustannusten arviointi on kuluttajille vaikeaa”, liiton tiedotteessa todetaan.

Suoramarkkinoinnin lisäksi Kuluttajaliitto pitää ongelmallisena myös pikavippien yleismarkkinointia. Liiton mukaan mukaan voimakkaasti mielikuvilla houkutteleva markkinointi ei tue kuluttajaa harkittujen päätösten tekemisessä, ja luoton kokonaiskustannuksista tulisi myös kertoa näkyvämmin.

Pikavippien korkokattoa on tiukennettu tuntuvasti jo ennen väliaikaista sääntelyä. Vuoden 2019 syksyllä perinteisten pikavippiyritysten korkokatoksi asetettiin 20 prosenttia.

