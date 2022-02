”Perussuomalaisilta tivataan jatkuvasti puolueen kantaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Jos emme sano selkeästi "kyllä" tai "ei", se nähdään suurena uskottavuusongelmana”, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja ja tuore ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Halla-ahon mukaan sdp:n, keskustan ja vihreiden joukossa on myös ”äänekkäitä jäsenyyden vastustajia ja yhtä äänekkäitä kannattajia”.

”Perussuomalaisilla ei ole eikä mielestäni tarvitsekaan olla yhtenäistä kyllä- tai ei-kantaa. Pystymme toki muodostamaan kannan omien päätöksentekoprosessiemme avulla, jos asia tulee eduskunnan päätettäväksi, mutta tuleeko se eduskunnan päätettäväksi, ei ole perussuomalaisten käsissä. Jäsenhakemuksen jättäminen ei ole tällä hetkellä meistä kiinni. Se on hallituspuolueista kiinni”, Halla-aho kirjoittaa.

”Kysymyksen tiedetään jakavan perussuomalaisten äänestäjäkuntaa. Yli puolet kannattajistamme vastustaa Nato-jäsenyyttä mutta yli kolmannes kannattaa sitä”, hän jatkaa.

Uusi Suomi on kertonut, että perussuomalaiset valmistelee turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ohjelmansa uudistamista tänä vuonna.

Uusi Suomi on kertonut, että sdp:ssä on nähty merkittävä Nato-liikahdus. Vihreät taas päivittää turvallisuuspoliittista linjaansa eduskuntavaalien alla.

Esiin on noussut myös kysymys, tuleeko Nato-jäsenyydestä teema ensi vuoden keväällä käytäviin eduskuntavaaleihin.

”Eduskuntavaalit ovat ensi vuonna. Kokoomukselle ja vasemmistoliitolle sopii mainiosti, että niistä tulee Nato-vaalit. Perussuomalaiset eivät ole Nato-puolue. Nato-kysymys ei yhdistä meitä eikä ole kenellekään syy äänestää perussuomalaisia. Niille, joille jäsenyyden kannattaminen tai vastustaminen on tärkein tai ainoa äänestyskriteeri, on tarjolla parempiakin vaihtoehtoja kuin perussuomalaiset. Me tarjoamme selkeää ja yhtenäistä vaihtoehtoa aivan muissa kysymyksissä”, analysoi Halla-aho.

Hän toteaa, että jotta Suomen Nato-jäsenyys etenisi, joko sdp:n tai keskustan olisi muutettava asentoaan.

Halla-aho on itse kertonut suhtautuvansa puolustusliitto Naton jäsenyyteen myönteisesti, tosin on kriittinen jäsenyyden hakemisen ajankohdasta.

