EU:n elvytyspaketin hyväksyntäprosessin keskellä Euroopassa on voimistunut keskustelu pysyvämmästä elvytysvälineestä ja EU:n yhteisvelkakirjoista eli eurobondeista.

”Ehdottomasti tarvittaisiin EU:n sisällä ja jäsenvaltioissa perustavaa laatua oleva keskustelu siitä, mikä EU:n suunta on. Sen keskustelun paikka ei ole tällaisen kriisipaketin yhteydessä. Mutta sellainen keskustelu pitäisi käydä ja sitä varten Suomelle on oltava selvää, mikä meidän näkemyksemme asioista on”, kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

Sirén näkee, että kokoomuksen kannattaisi panostaa EU:n tulevaisuuskeskusteluun.

”Elvytyspaketin ympärillä käyty keskustelu on ollut mahdollisuus käydä keskustelua EU:sta. Vaikka nyt kriisin keskellä ei ole oikea paikka sille, niin sentään sitä keskustelua käydään. Pikemminkin olen huolissani siitä, että emme ole onnistuneet Suomessa nostamaan EU-politiikkaa isoksi keskustelun aiheeksi. Se olisi kokoomuksen vahvaa kenttää, jos EU:n tulevaisuudesta puhuttaisiin.”

”Jos ajatellaan kansanedustajien työtä, niin eduskunnassa tehtävästä lainsäädännöstä varmaan puolet on EU:sta tulevaa. Se on osa meidän politiikkaa, mutta julkinen keskustelu käydään vahvasti kansallisen, sisäisen politiikan ympärillä. Mielestäni tämä on kokoomukselle iso ja tärkeä näytön paikka.”

Katso videolta, ketkä kansanedustajat ovat tehneet Siréniin vaikutuksen. (Juttu jatkuu videon jälkeen.)

Elvytyspaketin hyväksymisessä oppositiossa oleva kokoomus päätyi ratkaisevaan rooliin ja puolueen asemoituminen herätti keskustelua. Suurin osa eduskuntaryhmästä äänesti elvytyspaketin puolesta, kymmenen kansanedustajaa vastaan. Sirén antoi jaa-äänen.

Jättääkö elvytyspakettiasia lommon kokoomuksen EU-myönteiseen maineeseen?

”Kokoomus on suurin EU-puolue Suomessa. Meillä on vahvana osana kokoomuslaista identiteettiä ajatus eurooppalaisuudesta siitä, että olemme osa EU:ta. Haluamme vaikuttaa vahvasti EU:ssa. Puheenjohtajamme Petteri Orpo on EPP:n varapuheenjohtaja ja meillä on vahva meppiryhmä, jonka kanssa eduskuntaryhmä tekee tiivistä yhteistyötä. Ei ole syytä ajatella, etteikö eurooppalaisuus ja EU olisi kokoomuksen dna:ssa tästä eteenkin päin”, Sirén katsoo.