Kuluneella kaudella ulkoministerinä toiminut Pekka Haavisto kommentoi Ylelle suorin sanoin sekä presidentinvaaliaikeitaan että vihreiden vaalitulosta.

Haavisto oli tiistaina Ilta-Sanomien presidenttikyselyn suosituin nimi, kun 52 prosenttia vastanneista ilmoitti voivansa kuvitella äänestävänsä häntä. Haaviston suosio oli kasvanut tammi–helmikuun kyselystä neljällä prosenttiyksiköllä. Kyselyn toinen oli keskustan Olli Rehn 39 prosentilla ja kolmas Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola 35 prosentilla.

Ketään ei ole nimetty virallisesti ehdokkaaksi liike nytin Harry Harkimoa lukuun ottamatta. Taloustutkimus antoi 30 nimeä ja kysyi 1014 haastatellulta, ketä he voisivat kuvitella äänestävänsä ensi vuoden presidentinvaaleissa. Nimiä sai valita useita. Kysely tehtiin 5.4.–6.4.2023 internetpaneelissa. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

”Asia on harkinnassa”

Haavisto kertoi torstaiaamuna Ylen Ykkösaamussa saaneensa kyselyjä ja erilaisia yhteydenottoja presidenttiehdokkuudesta yli puoluerajojen. Haavisto sanoo nyt suoraan, että harkinta on käynnissä.

”En ole tähän nyt lopullista vastausta vielä antanut, mutta asia on harkinnassa”, Haavisto sanoi Ykkösaamussa.

Hän ei kertonut, kuinka pitkään aikoo harkita, vaan korosti, että pölyn on nyt hyvä antaa laskeutua eduskuntavaalien jäljiltä. Puolue ei Haaviston mukaan ole vielä tehnyt päätöksiä presidenttiehdokkaan asettamisen aikatauluista.

Ylen aamussa Haavistolta kysyttiin, lähtisikö hän puolueen vai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

”Tämäkin on nyt vähän ennenaikaista ottaa tähän kantaa, erilaisia vaihtoehtoja on”, Haavisto vastasi Ylen aamussa.

Edellisissä presidentinvaaleissa tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli riippumattoman valitsijayhdistyksen ehdokas.

Suuntana oppositio

Vihreät kärsi eduskuntavaaleissa suuren vaalitappion ja menetti eduskuntapuolueista eniten kannatustaan prosenteissa mitattuna. Vihreiden tulos oli seitsemän prosenttia, eli 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Paikkoina tämä tarkoittaa seitsemän kansanedustajan menetystä.

Ykkösaamussa Haavistolta kysyttiin, tulisiko vihreiden mennä hallitukseen vai oppositioon ja miten kannatus saadaan nousuun.

”Kyllähän tällaisen vaalituloksen jälkeen ensimmäinen reaktio on se, että kansa on puhunut, pulinat pois. Vihreät olivat pahimman tappion kärsinyt puolue näissä vaaleissa. Kyllä silloin tietysti luonteva paikka on sinne opposition suuntaan tässä tilanteessa”, Haavisto vastasi Ykkösaamussa.

Haavisto on toiminut vihreiden puheenjohtajana kahteen otteeseen, eikä ole nyt kiinnostunut puheenjohtajan tehtävästä. Maria Ohisalo väistyy vihreiden johdosta, ja hänelle valitaan seuraaja puoluekokouksessa kesällä.

Myös Ohisalo on ilmoittanut, että vihreiden kynnys lähteä hallitukseen vaalitappion jälkeen on äärimmäisen korkea.