”Voi sanoa, että nyt on pöytä puhdistettu hallitusneuvottelujen tieltä. Nyt yhteisenä tavoitteena on viiden puolueen hallitus, joka on sitoutunut siihen hallitusohjelmaan, joka on yhdessä tehty”, kertoi sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman medialle eduskunnassa torstaina.

”Tämä hallituspohja saa uuden alun.”

Keskusta ja sdp ovat nyt siis ainakin pintapuolisesti saaneet selvitettyä erimielisyytensä ja ryhtyvät hallitusneuvotteluihin, joissa sama hallituspohja pyrkii pikaisesti ryhmittymään uudeksi hallitukseksi, uuden pääministerin johdolla.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen oli sdp:n ryhmän luona selittämässä keskustan ratkaisuja. Ainakin sdp:n julkinen viesti on, että selitys tyydytti.

”Erittäin tarpeellinen keskustelu, erittäin hyvä keskustelu”, Lindtman sanoi.

Kurvinen vertasi punamultayhteistyötä kaurapuuroon voisilmällä ja kehui vierailua demariryhmän luona.

”Kiitin sosiaalidemokraatteja siitä, että he olivat niin ystävällisiä, ottaen huomioon tämän kriisin”, Kurvinen sanoi.

Myös Lindtman kehui Kurvisen vierailua.

”Ei varmaan yhtään puheenvuoroa meidän ryhmästä kuultu, jossa ei olisi kiitetty sitä, että Antti tuli paikalle.”

