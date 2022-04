Pekka Haavisto on osallistunut tällä viikolla Brysselissä Nato-maiden ulkoministereiden kokoukseen.

Ulkoministeri. Pekka Haavisto on osallistunut tällä viikolla Brysselissä Nato-maiden ulkoministereiden kokoukseen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo, että Naton jäsenmaat ovat tarjoutuneet Suomelle turvallisuusavuksi sille joitain kuukausia kestävälle ”harmaalle” ajanjaksolle, kun Suomi mahdollisesti on hakenut jäsenyyttä, mutta ei ole vielä tullut hyväksytyksi osaksi liittoumaa.

Haavisto kertoi asiasta torstai-iltapäivällä tiedotustilaisuudessa. Hän osallistuu parhaillaan Brysselissä Nato-maiden ulkoministereiden kokoukseen.

Erilaisia tapaamisia on ollut tällä viikolla useita. Eilen Haavisto tapasi muun muassa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin yhdessä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa.

Kokousedustajien reaktiot ovat lähtökohtaisesti positiiviset, kun Suomi ja hyvin samassa tilanteessa oleva Ruotsi tunnetaan turvallisuudestaan huolta pitävinä maina.

”Toinen asia, joka tulee esiin, on monien kysymys ja ajatus siitä, että jos haette nyt Nato-jäsenyyttä, ja kun siinä menee joidenkin kuukausien aikajänne ennen kuin kaikki 30 Nato-maata Suomen ja mahdollisesti Ruotsin olisivat hyväksyneet, niin minkälaista turvallisuusapua tarvitsette sinä jaksona. Tämä kysymys kysytään hyvin aktiivisesti, eli ikään kuin tällaista apua tai tukea, sekä diplomaattista että ihan turvallisuusapua, tarjoten, jos sellaiseen on tarvetta.”

Uusi Suomi kysyi ulkoministeriltä tarkentavan kysymyksen aiheesta.

Ketkä tällaista turvallisuusapua nyt tässä tilanteessa tarjoavat ja minkälaista, onko siellä esimerkiksi Yhdysvallat tarjoamassa turvallisuusapua?

”Ehkä en vielä tässä vaiheessa mene näihin konkreettisiin tarjouksiin ja ajatuksiin eri maiden osalta, mutta on ihan selvää, että keskeiset Naton jäsenmaat ymmärtävät tällaisen tilanteen maailmanpoliittiseen tilanteeseenkin liittyen, että jos joku maa nyt hakee Naton jäsenyyttä, niin ei voida ajatella että tulisi sellainen turvallisuusuhka siihen väliin, jolla pyrittäisiin sitten tätä Naton jäsenyyshakemusta jollain tavalla häiritsemään tai estämään”, hän vastasi.

Keskustelut ovat alustavia, mutta Suomen Nato-keskustelussa esiin noussut huoli Haaviston mukaan ymmärretään. Hän otti Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin Suomen-vierailun esimerkiksi.

”Tiedotustilaisuudessa Ranska kertoi, että aloitetaan tällainen intensiivinen strukturoitu dialogi Suomen kanssa, joka on 2+2-formaatissa eli ulkoministerit ja puolustusministerit mukana. Se on esimerkkinä vaan siitä, että yksittäiset Naton jäsenmaat, sekä EU-maat että EU:n ulkopuolella olevat maat miettivät, miten he tekevät intensiivisempää yhteistyötä Suomen kanssa juuri tänä väliaikana.”

Haavisto pohti sitä, kuinka eri Nato-maat saattavat tulla julki omilla kannanotoillaan siinä vaiheessa, kun Suomi mahdollisesti hakemuksen jättää.

Keskustelut jatkuvat Suomea huolestuttavan ”harmaan vyöhykkeen” osalta.

”Jäseneksi hyväksyttäessähän tullaan artikla 5:n turvatakuiden piiriin. Harmaata vyöhykettä osittain kattaa EU:n omat turvatakuut, artikla 42.7, joka EU:n puitteissa tietysti suojaa maita, jos maat joutuisivat jonkinlaisen hyökkäyksen kohteeksi. Sitten on varmasti EU:n ulkopuolisia maita, joilla voi olla omia näkemyksiään siitä, mitä voivat tarjota tai millä tavalla voivat tukea jäsenyyttä hakenutta maata. Tämä ongelma on aika hyvin Nato-maissa ymmärretty tällä hetkellä. Jos Nato-ratkaisua kohti mennään, niin tulee tarkempia tietoja eri mailta”, ulkoministeri Haavisto sanoi keskiviikkona medialle.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten mahdollisesta jättämisestä päätettäneen ennen kesäkuun lopussa pidettävää Naton huippukokousta. Molemmissa maissa on käynnissä oma poliittinen prosessi, jossa kartoitetaan riittävää parlamentaarista enemmistöä mahdollisen hakemuksen taakse.