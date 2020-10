Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) odottaa uusia hakijoita valtiovarainministeriön valtiosihteerin virkaan ja uskoo, että tehtävä on nyt entistä kiintoisampi.

Koronan hoito on Vanhasen mukaan tuonut uusia haasteita talouteen ja siksi VM:n ylimmältä virkamieheltä vaaditaan nyt paitsi kansantalouden osaamista, myös kykyä viedä läpi talouden uudistuksia ja reformeja.

”Haluan nähdä, onko (uusia) henkilöitä, jotka haluavat ottaa haasteen vastaan. Nyt tämä on varmaan paljon mielenkiintoisempi tehtävä”, Vanhanen sanoo.

Vanhasen edeltäjä, Katri Kulmuni (kesk) esitti valtiosihteeriksi alivaltiosihteeri Päivi Nergiä.

Nerg ei kuitenkaan kelvannut muille, sillä Nergin katsottiin pantanneen soteen liittyviä tietoja eduskunnan perustuslakivaliokunnalta.

Perustuslakivaliokunta otti asian käsittelyyn ja antoi vastikään moitteet asiassa VM:lle. Se muistutti valiokunnan rajoittamattomasta tiedonsaantioikeudesta.

Valtiosihteerin nimitys on venynyt Nergin asian käsittelyn takia.

”Oikeuskanslerin mukaan minulla ei ollut niiden kuukausien aikana mahdollisuus tätä kansliapäällikköasiaa käsitellä. Ja näiden kuukausien aikana myös tämä talousympäristö on samalla olennaisesti muuttunut”, Vanhanen perustelee paikan laittamista uuteen hakuun.

Nergin asemaan perustuslakivaliokunnan moitteilla ei Vanhasen mukaan ole vaikutusta.

”Vanhat hakijat ovat (haussa) automaattisesti mukana.”

Nergin lisäksi ministeriön sisältä paikkaa ovat hakeneet rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen ja talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala.

Vanhat hakijat voivat halutessaan täydentää hakemuksiaan.

Työ alkaa vuoden alussa

FAKTAT Vanhat hakijat mukana Valtiovarainministeriön valtiosihteerin paikka on ollut auki kohta vuoden. Martti Hetemäen kautta jatkettiin pariinkin otteeseen. Syksyllä tehtävää alkoi hoitaa vt:nä VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen. Paikkaa ovat hakeneet VM:sta Päivi Nerg, Markus Sovala ja Leena Mörttinen, Suomen Pankista Lauri Kajanoja, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) sekä sarjahakija Piotr Marko Lehtonen.

Virkamieslaki edellyttää, että VM:n valtiosihteerillä on oltava näyttöä käytännön johtamistyöstä. Se on minimiehto, jonka hakija on täytettävä.

”Sen jälkeen kaikki muu on vaikuttamassa siihen arvioon, kuinka kykenevä (henkilö) on tehtävään”, Vanhanen sanoo.

Esimerkiksi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajan Lauri Kajanojan rajoitteena on pidetty johtajakokemuksen puutetta.

Sen sijaan laki ei edellytä hakijalta tohtorintutkintoa, vaikka tehtävän jättänyt Martti Hetemäki tohtorismies olikin.

Uuden valtiosihteerin pitäisi aloittaa työssä ensi vuoden alusta.

