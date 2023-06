SDP:n puheenjohtajaksi pyrkivä Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo Petteri Orpon (kok) hallitusohjelman herättävän epäuskoa. Hän kuvailee ”uutta sote-kustannusten laskuoppia” sumutukseksi.

”Tuleva oikeistohallitus pyrkii hillitsemään sote-kustannusten kasvua vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna 1,4 miljardia euroa. Lääkkeeksi ehdotetaan tehostamista ja järkeistämistä, mutta mitään esimerkkejä toimenpiteistä ei hallitusohjelmassa ole. Hyvinvointialueilla on jo käynnissä talouden sopeutustoimet. Nyt tuleva hallitus laskee saavuttavansa näillä jo käynnissä olevilla toimilla uuden säästötavoitteensa. Tämä on silkkaa sumutusta”, Kiuru kommentoi tiedotteessaan.

Hän pelkää, että näin suuret säästöt soteen tulevat johtamaan palvelutason laskuun, vaikeuttamaan hoidon saatavuutta, ja sosiaalisen kestävyysvajeen kasvuun. Tulevan hallituksen pyrkimys purkaa hoitojonoja yksityisten toimijoiden avulla ei Kiurun mielestä myöskään uudista mitään.

”Nykyinen laki hoitotakuusta toimii niin, että jos hoitoa ei saa hoitotakuun mukaisessa ajassa, saa palvelusetelin. Hallitusohjelma näyttää tässäkin kohtaa keisarilta ilman vaatteita.”

Hallitusohjelman kirjaus henkilöstömitoituksen lykkäämisestä on Kiurun mukaan vakava virhe.

”Yli puolet yksiköistä ylittää jo 0,65 -mitoituksen jo nyt, ja 30 prosenttia on jo saavuttanut 0,7-mitoituksen. Kun henkilöstömitoituksen nostolta nyt viedään taloudellinen pohja, tulee palvelutaso käytännössä laskemaan yli puolessa vanhustenhoidon yksiköistä. Hallitus on päättänyt säästää 90 miljoonaa vuodessa ikäihmisten palveluista ja henkilöstön työoloista, eikä tällä ole mitään tekemistä hoitohenkilöstön saatavuuden kanssa. Näin vähän on opittu aiemmista vanhuspalveluiden kriiseistä.”

Vammaispalvelulain voimaantulon lykkäys on Kiurun mielestä yksiselitteisesti julmaa.

”Kolme hallituskautta vammaisia ihmisiä roikotettiin löysässä hirressä, ja Suomelle ropisi moitteita vammaispalveluiden eriarvoisuudesta. Kun tämä häpeällinen tilanne vihdoin saatiin korjattua, oikeistohallituksella on otsaa siirtää vammaispalveluiden uudistus hamaan tulevaisuuteen. Vammaiset ihmiset ovat yhteiskuntamme haavoittuvimpia jäseniä, ja heidän pompottelunsa tällä tavalla on silkkaa julmuutta.”

Krista Kiurun tavoin myös Marinin hallituksen valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puuttuu sote-palveluihin kohdistuviin säästöihin.

”Tarkempi toteutustapa selvinnee myöhemmin, mutta pahoin pelkään tämän tarkoittavan lähipalveluiden, kuten sote-asemien, neuvoloiden ja hoivakotien karsimista, pidempiä hoitojonoja ja terveysongelmien pahenemista. Suomen talous ja kansalaisten hyvinvointi eivät kohene lähipalveluja rapauttamalla, päinvastoin”, hän kommentoi omassa tiedotteessaan.

”Kahtiajakoa ei pidä syventää”

Saarikko arvioi hallitusohjelman olevan kokoomuksen näköinen paketti hyvässä ja pahassa. Sen sijaan perussuomalaisten kädenjälki ei hänen mukaansa maahanmuuton ulkopuolisissa asioissa juuri näy.

”Selvää on, että ohjelmassa on oikealla tavalla tunnistettu tarve Suomen talouden saattamisesta paremmalle tolalle. Lähivuodet osoittavat, onnistutaanko siinä. Suomen talouden vahvistamista on tehtävä oikeudenmukaisuuden ja kaikkien mukana pitämisen periaatteita noudattaen. Suomalaisten tai Suomen alueiden välistä kahtiajakoa ei pidä syventää. Nyt hallituksessa on valittu asioiden maltillisen hoidon sijaan kovan oikeiston linja, jonka kyky torjua Suomen kahtiajakoa tai vastata eri alueiden suomalaisten tarpeisiin on kyseenalainen.”

Joissakin arvovalinnoissa riittää hänen mukaansa hämmästelemistä.

“Samaan aikaan kun kaikkein hyväosaisimpien kukkaroa kasvatetaan verojen kevennyksellä, tehdään heikennyksiä yhteiskunnan heikoimpiosaisiin, kuten vammaisiin, pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin lapsiperheisiin. Kovaa politiikkaa.”

”Työelämälinjaukset ovat karua luettavaa”

SDP:n puheenjohtaja, eroava pääministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaativat tulevalta hallitukselta oikeudenmukaisempaa politiikkaa. Heidän mukaansa hallitus ohjelmassa leikkaukset aiotaan maksattaa tavallisilla, työssäkäyvillä suomalaisilla, mutta hyväosaisille ei ikäviä toimenpiteitä juuri ole tiedossa.

”Orpon oikeistohallituksen työelämälinjaukset ovat karua luettavaa erityisesti pieni- ja keskituloiselle työntekijälle. Leikkaukset köyhimpien asumistukeen, työttömyysturvaan ja yhteisiin terveyspalveluihin osuvat kipeästi moneen jo valmiiksi heikossa asemassa olevaan, mutta samalla ne lisäävät kaikkien muidenkin kokemaa epävarmuutta”, Marin sanoo tiedotteessa.

Lindtmanin mukaan oikeistohallitus käy erityisen raskaasti suomalaisen työntekijän kimppuun.

”Työntekijöiden oikeuksien heikentäminen on hallitukselta selkeästi periaatteellinen valinta, sillä valtion velkaa ei näillä valinnoilla pienennetä”, hän toteaa.