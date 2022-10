Suomen valtionvelka nousi tällä viikolla puheenaiheeksi, kun valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT varoitti Suomen taloutta uhkaavasta ”haaksirikosta”. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Sami Pakarinen laskee, että jos velkaantumisen suunta ei käänny, Suomen velkasuhde olisi vuonna 2027 kolmikertainen Ruotsiin verrattuna.

Pakarinen on julkaissut Twitterissä myös grafiikan, jossa verrataan Suomen, Ruotsin ja Saksan velkasuhteiden kehitystä. Suomi on näistä kolmesta maasta ainoa, jonka velkasuhteen ennakoidaan paisuvan. Jo nyt Suomen velkasuhde on suurin näistä kolmesta maasta.

”Meillä on pienenä EU-maana täysin väärä suunta. Mitä nopeammin ryhdytään kääntämään kurssia, sen parempi. Tehtävissä on”, Pakarinen kommentoi.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Peter Nyberg, jonka mukaan on myönteistä, että velkaantumisesta on kuitenkin korkojen noustessa alettua huolestua. Nyberg on tulevan suhteen silti pessimistinen.

”Olisi ollut vielä parempi, jos tästä olisi kannettu yhtä suurta huolta jo ennen kuin niin paljon velkaa oli ehditty ottaa. Silloin kuitenkin moni piti halpaa rahaa pysyvänä etuna erilaisten kiireellisten hankkeiden toteuttamiseksi. Nyt kun edessä on näkyvä tarve luoda tulevissa budjeteissa tilaa kasvaville korkomenoille siirretään, taas kerran, käytännön toimet tuleville hallituksille ja eduskunnille”, hän kirjoittaa blogissaan.

Lähivuosien taloudelliset näkymät Suomessa ovat Nybergin mukaan yksiselitteisesti surkeat.

“Riski kansainvälisestä taantumasta finanssikriiseineen on kasvanut merkittävästi johtuen kauppasodista ja – niidenkin takia – nousevista koroista. EU:n energiapolitiikka rasittaa jo kaikkialla unionissa tuotantoa ja nostaa hyödykkeiden hintoja. Harvojen luonnonresurssien Suomen elintasolle erityisen tärkeää ulkomaankauppaa olemme itsekin olleet rajoittamassa. EU:n tulonjakopolitiikka vaatii Suomelta toistuvasti suorituksia muiden jäsenmaiden hyväksi. Sote ja NATO edellyttävät samalla lisäresursseja jotka käytännössä alentavat kansalaisten tulotasoa. Kaikki tämä vaikeuttaa maamme talousongelmien hoitoa”, hän luettelee.

Nyberg huomauttaa, että Suomen talous on jo pitkään selvästi erkaantunut muiden Pohjoismaiden taloudesta.

”Meistä on tullut pohjolan Italia, jossa taloudellista kasvua ei ole, vain velka kasvaa, eivätkä poliitikot saa muutosta aikaan.”

Sami Pakarinen ja Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich varoittivat viime viikolla myös Suomen korkomenojen kasvusta. Von Gerichin mukaan Suomen valtionlainakorot eivät ole nousseet yhtä nopeasti sitten 90-luvun.

”Tämä laittaa julkisen talouden näkymätkin uusiksi. Valtiovarainministeriö arvioi vielä puoli vuotta sitten, että 10-vuotinen korko on vielä vuonna 2026 alle prosentissa. Nyt pitää löytää rahaa myös korkomaksuihin.”

