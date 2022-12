Uhkaako sinultakin jäädä satojen eurojen edut käyttämättä? Käytä tänään erääntyvät henkilöstöetusi vielä kun ehdit.

Vuonna 2021 monella oli vaikeuksia saada työnantajan tarjoama kulttuuri- ja liikuntaetu käytettyä, koska koronapandemia sulki muun muassa uimahalleja, kuntosaleja ja teattereita sekä esti konserttien järjestämisen.

Henkilöstöetuja tarjoavan Epassin maajohtaja Niklas Löfgrenin mukaan tänäkin vuonna on jäämässä käyttämättä etuja, mutta viime vuotta vähemmän.

”Korona ei ole vaikuttanut tammikuun jälkeen niin paljon eri palveluiden aukiolohin, jolloin käyttöaste on korkeampi kun viime vuonna. Eli tänä vuonna jää vähemmän käyttämättä.”

Viime vuonna Epassi arvioi, että ainakin 20 prosenttia jaetuista henkilöstöeduista jää käyttämättä. Usein syynä on se, että työntekijä yksinkertaisesti unohtaa etujensa olemassaolon.

”Etu jää käyttämättä usein koska työntekijät eivät muista että heillä on etua jäljellä, tai että ovat oikeutettuja etuun. Käyttöastetta alentaa toki myös se, ettei koko etua käytetä. 20 euroa käyttämättä sadan euron edusta on 20 prosenttia ja 400 euron edussa tämä on ainoastaan viisi prosenttia”, Löfgren kertoo nyt.

Vuosi sitten Epassi muistutti, että etuja voi käyttää monen palveluntarjoajan palveluihin etänäkin, mutta valtaosa ei tiedä miten se tapahtuu.

Osa palveluntarjoajista ja lippuja myyvistä verkkokaupoista tarjoaa mahdollisuutta maksaa edulla myös verkkokaupassa, mutta osalla toimijoista maksu täytyy tehdä paikan päällä.

Epassilla on myös käytössään oma Epassi Marketplace, joka kokoaa yli 100 verkkokauppiaan palvelut yhteen paikkaan.

Löfgren kertoo, että he ovat koostaneet verkkosivuilleen käyttäjiä helpottavan listan paikoista, joiden verkkokaupassa Epassia voi käyttää.

Epassin mukaan liikunta- ja kulttuurietu on suosituimpia henkilöstöetuja, ja se onkin monelle suomalaiselle tärkeä osa oman hyvinvoinnin edistämistä.

Inflaatio syö etuja

Verottajan sallima enimmäismäärä liikunta- ja kulttuuriedulle on 400 euroa vuodessa. Löfgrenin mukaan keskimäärin etu on 200–300 euroa vuodessa.

”Osa työnantajista on nostanut edun määrää ensi vuodelle ja ovat antaneet lisäetua jo tänä vuonna. Inflaatio syö myös liikuntaedun arvoa, jolloin jotkut työnantajat ovat nostaneet edun arvoa. Pienemmät yritykset antavat yleisesti enemmän etua ja suuremmat hieman vähemmän.”

Edulla on monenlaisia käyttökohteita. Liikuntaa haluava voi esimerkiksi ostaa uimahallikortin, joogatunnin, laskettelulipun tai käydä keilaamassa tai mailapelitunnilla.

Kulttuuriin etunsa käyttävä taas voi ostaa muun muassa elokuvalippuja, museokortin, teatterilipun tai lipun ensi kesän rock-festivaaleille.

Löfgren muistuttaa myös muista mahdollisista työnantajan tarjoamista eduista kuten työmatkasaldosta tai hyvinvointiedusta, joita vielä tänään ehtii käyttää.

Myös toinen liikunta- ja kulttuurietujen tarjoaja Smartum muistuttaa verkkosivuillaan vanhenevista eduista.

Smartum on poiminut listalleen viime hetken vinkkejä. Yksi niistä on Museokortti, joka on voimassa 13 kuukautta. Kortti käy 350 eri museossa ympäri Suomen.

Toinen Smartumin vinkki on Tiketti.fi -verkkokauppa. Tiketti välittää lippuja muun muassa monelle kesäfestivaalille sekä erilaisiin konsertteihin ja teatteriesityksiin.

Kulttuuriedulla pääsee myös elokuviin, ja ainakin Finnkinon verkkokaupassa maksun voi tehdä etua käyttäen.

Liikuntaelämyksiä haluaville Smartum vinkkaa muun muassa Föönin vapaalentotunnelista, boulder-kiipeilystä sekä Urheilukortista, jolla pääsee viiteen eri tapahtumaan.

