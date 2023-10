Asraam-ohjus on kehitetty hävittäjistä laukaistavaksi, mutta Ukrainassa sitä on alettu hyödyntää ilmatorjunnassa eli maasta ilmaan -ohjuksena.

Ukraina on alkanut käyttää brittiläisiä Aim-132 Asraam -ohjuksia ilmatorjunnassa eli maasta ilmaan -ohjuksina, uutisoi The Drive -lehti. Varsin kuuluisa Asraam-ohjus on kehitetty alkujaan ilmataisteluun eli ilmasta ilmaan hävittäjien ammuttavaksi.

The Drive kertoi Asraamien uudesta käyttötavasta ensimmäistä kertaa elokuussa. Nyt lehti uutisoi tuoreesta videosta, joka näyttää tämän järjestelmän tositoimissa Ukrainassa tiettävästi ensimmäistä kertaa.

The Driven siteeraamien viestipalvelu X:ssä (ex-Twitterissä) julkaistujen tietojen mukaan Asraamilla olisi ammuttu alas Venäjän käyttämä iranilaisperäinen vaaniva ammus Shahed-131 tai -136. Tätä väitettä ei ole kuitenkaan kyetty vahvistamaan muista lähteistä, eikä kaukaisen kohteen yksityiskohtia valitettavasti tietenkään erotu videolta.

Shahed-136 painaa tiettävästi noin 200 kilogrammaa, mistä 50 kg on taistelukärkeä.

Sen sijaan Asraam-patterin läsnäolo videolta näkyy, minkä kavaltaa The Driven mukaan tähtäysjärjestelmä. Tähtäimet erottuvat kuvasta valonvälähdysten aikaan – olkoonkin, että yöllä kuvatun videon kuvanlaatu ei ole erityisen korkea. (Jos videoupotus alla ei näy, klikkaa tästä.)

Infrapunahakuinen Aim-132 Asraam -ohjus otettiin käyttöön vuonna 1998. Valmistaja MBDA UK:nmukaan 2,9 metriä pitkä ja kaliiperiltaan 166 mm ohjus painaa lähdössä 88 kilogrammaa.

Valmistaja ei paljasta Asraamin tarkkaa kantamaa. MDBA ja Britannian laivasto mainitsevat toimintasäteeksi vain epämääräisesti ”yli 25 kilometriä”. Myös ohjuksen huippunopeuden valmistaja tahtoo jättää salaisuudeksi.

Muissa lähteissä kuitenkin arvioidaan yleisesti, että Asraam kykenee ylittämään Mach-luvun 3. Koska normaalilämpötilassa äänen nopeus ilmassa on noin 340 metriä sekunnissa, tämä tarkoittaisi reilua tuhatta metriä per sekunti tai jotakin vähän sitä parempaa – eli noin 4 000 kilometriä tunnissa, pyöristettynä yhden numeron tarkkuuteen.

