Oulun epidemiatilanne on pahentunut nopeasti.

Oulun kaupunki julkaisi sunnuntaina listan uusista koronarajoituksista, jotka tulevat voimaan pikaisesti tiistaina 1. joulukuuta. Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat koronaepidemian leviämisvaiheessa, viikonloppuna kerrottiin.

”Jokaisen oululaisen tulee nyt vähentää päivittäisten kontaktiensa määrää, jotta epidemian paheneminen entisestään saadaan pysäytettyä”, kaupunki tiedottaa.

Oulussa todettiin sunnuntaina kello 16 mennessä uusia koronatartuntoja yhteensä 24 kappaletta, joista kaksi liittyi Stora Ensoon, 10 perhealtistumisiin ja loput muun muassa kotimaan matkailuun. Karanteeniin asetettiin pelkästään sunnuntaina 101 henkilöä.

Sunnuntaina tuli ilmi myös kaksi joukkoaltistumista, jotka ovat tapahtuneet Heinätorin koulussa ja OSAOlla lähihoitajakoulutuksessa.

”Oululaisten koronatartunnoissa on tapahtunut jyrkkä nousu tällä viikolla. Oululaisilla on kuluneella viikolla todettu tähän mennessä 161 koronatartuntaa. Sunnuntai-iltaan mennessä lisäksi Stora Ensoon liittyviä ulkomaalaisten tartuntoja on 66 kappaletta (keskiviikosta 25.11. alkaen), jotka kirjautuvat Ouluun”, kaupunki kertoo.

Joukkoaltistumisia todettiin viime viikon aikana Oulussa kaikkiaan 19 kappaletta ja karanteeniin asetettiin 726 henkilöä. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa viisi henkilöä.

Oulun alueellinen koordinaatioryhmä teki sunnuntaina päätöksiä leviämisvaiheen toimenpiteistä.

”Korkean tartuntariskin vuoksi Oulun kaupungin hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan 1.12.2020–18.12.2020 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin”, ryhmä kertoo.

Suositus koskee seuraavia tiloja:

– Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat

– Uimahallit ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat. Suositellaan, että myös kylpylät menevät kiinni.

– Kirjastoissa, BusinessAsemalla ja kaupungin asiointipisteissä rajoitettu palvelu

– Museot ja muut kulttuurilaitokset

– Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

– Kauppakeskusten yleiset tilat

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan, muta ottelutapahtumat suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020–18.12.2020.

”Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin”, kaupunki tiedottaa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12.2020–18.12.2020, ja tässäkin seurojen odotetaan toimivan samoin.

Lukiot siirtyvät etäopetukseen nopeutetussa aikataulussa 2.12.2020–18.12.2020. Suositellaan vahvasti muiden toisen asteen oppilaitosten toimivan samoin. Opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.

Lisäksi korkean sairastumisriskin ryhmiä suojataan siten, että voimassa olevien suositusten lisäksi päätetään kaupunginsairaalaa koskeva vierailukielto 1.12.2020–18.12.2020, tapauskohtaista harkintaa tehdään (esimerkiksi saattohoito).

”Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12.2020–18.12.2020 sekä kaupungin että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä.”

Stora Enson tehdas on yksi Oulun koronatartuntojen lähteistä. Kuva: Kai Tirkkonen

HUSin uudet rajoitukset voimaan tänään

Myös Uudellamaalla HUS-alueen uudet rajoitukset ovat voimassa 30.11.–20.12.2020. Käytössä on muun muassa laaja kasvomaskisuositus julkisten tilojen lisäksi työpaikoilla ja harrastustoiminnassa sekä yläkouluissa.

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä ja kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat on suljettu, ”mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin”.

”Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.”

18 vuotta täyttäneiden kaikki kuntien järjestämä ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kuntien päätöksillä. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua, HUS-alueella on linjattu.

Uusia rajoitustoimia on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön myös muun muassa Kanta-Hämeessä sekä Päijät-Hämeessä.

