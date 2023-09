Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa törmäytti Dart-avaruusluotaimensa onnistuneesti Dimorphos-asteroidiin vuonna 2022. Tarkoitus oli testata, voidaanko Maa pelastaa, jos jokin taivaankappale on törmäämässä meihin.

Koe onnistui, Dimorfoksen rata muuttui. Se kiertää suurempaa Didymos-asteroidia. Ennen Dartin törmäystä kierros kesti noin 12 tuntia. Törmäyksen seurauksena Dimorphos putosi alemmalle kiertoradalle, jonka se kiertää 33 minuuttia nopeammin.

Mutta nyt asteroidilla on havaittu jotain outoa. Sen rata muuttuu edelleen, vaikka törmäyksestä on jo aikaa, kirjoittaa New Scientist.

Viimeinen kuva. Tämä otos oli viimeinen, jonka Dart lähetti Dimorfoksesta ennen törmäystä. Kuva: nasa

Kalifornialainen opettaja Jonathan Swift käytti oppilaineen asteroidien havaitsemiseen koulun suhteellisen vaatimatonta 0,7 metrin teleskooppia. Kaukoputki on kuitenkin riittävän tehokas kyseisten asteroidien näkemiseen.

Swift ja kumppanit huomasivat, että Dimorfoksen kiertovauhti oli nopeutunut edelleen minuutilla, vaikka mikään tiedossa oleva voima ei siihen vaikuta.

Valmistetua. Dart Vanderbergin avaruustukikohdassa Kaliforniassa ennen laukaisua. Kuva: NASA

Virheitä mittauksissa ei löytynyt

Hänen ryhmänsä esitteli tuloksensa Yhdysvaltojen tähtitieteellisen seuran kokouksessa kesäkuussa.

”Yritimme parhaamme mukaan löytää mittauksistamme virheitä, mutta emme löytäneet mitään”, kertoo Swift New Scientistille.

Yksi mahdollisuus on, että asteroidi alkoi pyöriä, kun se aikaisemmin oli lukkiutunut isompaan asteroidiin vuorovesivaikutuksella.

Alkuperäisen Dart-tiimin jäsen, Ranskassa sijaitsevassa Côte d’Azurin observatoriossa työskentelevä Harrison Agrusa pitää todennäköisempänä, että luotaimen törmätessä Dimorfokseen, sen pinnasta singahti kiviä, jotka jäivät kiertelemään lähistölle.

Nyt ne ovat laskeutuneet takaisin asteroidin pinnalle ja se vaikuttaa kiertonopeuteen.

Dart-tiimi on itsekin luonnollisesti jatkanut Dimorfoksen seuraamista ja sen on määrä julkistaa tuloksensa lähiviikkoina.

Todistusaineiston vertailua. Hubble ja James Webb ottivat kuvat törmäyksestä. Kuva: Space Telescope Science Institut

Euroopan avaruusjärjestön Esan Hera-luotaimen on tarkoitus jatkaa Dimorfoksen tutkimista, jotta saadaan vahvistus sille, onko asteroidien tai muiden taivaankappaleiden kursseja mahdollista muuttaa tarpeeksi, jos halutaan estää niiden syöksyminen Maahan.

Hera ammutaan taivaalle 2014 syksyllä ja sen on määrä saapua kaksoisasteroidien tuntumaan 2026.

