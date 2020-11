Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko toteaa suorasanaisesti Ylen vaalilähetyksessä, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tilanne näyttää aamuseitsemältä hyvin erilaiselta kuin hän oli ennakoinut.

Kisa on toistaiseksi hyvin tasainen ja tiukka, ja istuva presidentti Donald Trump on vahvemmassa asemassa kuin gallupit ennakoivat etukäteen. Kokolta kysyttiin Ylen lähetyksessä, onko tilanne sellainen kuin hän odotti sen tähän aikaan aamusta olevan.

”Ei todellakaan”, Kokko sanoo.

”Alkaa näyttää, että 2016 toistuu uudelleen”, hän jatkoi viitaten Trumpin gallupit yllättäneeseen voittoon presidentinvaaleissa 2016.

Kokon mukaan vaalien ratkaisu on nyt kiinni kolmesta niin sanotun ruostevyöhykkeen osavaltiosta. Myös kansainvälisessä mediassa nostetaan nyt esiin Yhdysvaltain koillisen teollisuusalueen osavaltiot Michigan, Pennsylvania ja Wisconsin sekä lisäksi Arizona vaalituloksen ratkaisevina vaa’ankielinä.

”Tilanne on varsinkin Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Wisconsinissa sen verran epäselvä, etten hurraisi Bidenille. On epäselvää, miltä alueilta ennakkoääniä on tulossa ja suuntautuvatko ne enemmän demokraateille vai republikaaneille. Arizona, Michigan ja Wisconsin riittäisi Bidenille vaalivoittoon ja Pennsylvaniaa ei tällöin tarvittaisi”, Kokko kirjoittaa Ylen chatissa.

”Vaaleista ennakoitiin erittäin tasaista mutta tilanne on tällä hetkellä yllättävä. Biden alisuoriutui odotuksiin nähden Floridassa ja ruostevyöhykkeellä tilanne on todella tiukka.”

Demokraattiehdokas Joe Biden johtaa toistaiseksi Trumpia valitsijamiesten määrässä, Bidenilla on tämänhetkisen tiedon mukaan 205 varmaa valitsijamiestä Trumpin 138:aa vastaan. Useita merkittäviä osavaltioita puuttuu luvuista, joten tästä ei voida päätellä vaalien lopputulosta. Presidentinvaalien erikoispiirre on tällä kertaa ennakkoäänten historiallisen suuri määrä: niitä annettiin jopa yli 100 miljoonaa ja niiden laskenta on hyvin kesken.

Lopullisen vaalituloksen selviämisen odotetaan kestävän jopa useita päiviä.

Päivittyvä tulosseuranta: