Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) vieraili tällä viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington D.C.:ssä sekä New Yorkissa. Skinnari tapasi D.C.:ssä muun muassa presidentti Joe Bidenin nimittämän Valkoisen talon kauppaedustajan Katherine Tain.

New Yorkissa hän tapasi luottoluokittaja Moody’sin ekonomisteja sekä Suomen YK-yhteistyökumppaneita Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta koronapandemian aikana ja pandemian jälkimainingeissa, kun suomalaisministeri vierailee Yhdysvalloissa ja tapaa korkean profiilin kollegojaan.

”Oli tärkeää olla ensimmäisten vierailijoiden joukossa ja pääsimme puhumaan meille tärkeistä kahdenvälisistä asioista”, Skinnari summaa viikon antia.

Skinnari kertoo keskustelleensa paljon Suomen ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta hänen ja Tain tapaamisessa, mutta kaksikko keskusteli myös Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin välisestä kauppapolitiikasta.

USA:n ja EU:n välistä kauppaa hiertää etenkin terästeollisuuteen liittyvät erimielisyydet. Bidenia edeltänyt presidentti Donald Trump asetti 25 prosentin tuontitullit teräkselle vuonna 2018, mutta EU ja Yhdysvallat ovat hiljattain sopineet aloittavansa neuvottelut terästä koskevan kiistan purkamiseksi.

”EU, Eurooppa ja Suomi mukaan lukien ovat pitäneet puoliaan. Sanoisin kuitenkin, että meidän suurin huolenaiheemme liittyy By American -ajatteluun (vapaasti suomennettuna amerikkalaisittain valmistettu). Siihen, mitä se tarkoittaa käytännössä suomalaisille yrityksille. Sanoin Taille, että tämä on meille haasteellista.”

Vaikka terästullit hiertävät edelleen USA:n ja EU:n välejä, Skinnari muistuttaa, että moni asia on muuttunut presidentti Bidenin aikakaudella.

”Yhdysvallat on palannut moniin kansainvälisiin keskustelupöytiin ilmastopolitiikassa ja terveysyhteistyössä. Mutta on myös asioita, jotka eivät ole muuttuneet eivätkä ne näytä olevan muuttumassa. Tässä kuvastuu Yhdysvaltain suhtautuminen Kiinaan ja By American-ajattelu. Suomi ei kannata tällaista protektionismia, koska uskomme mahdollisimman esteettömään kauppaan”.

Skinnari kertoo painottaneensa vierailunsa aikana myös sitä, että Suomen ja Yhdysvaltain pitäisi saada avattua matkustamista maiden välillä, mutta rajat pysyvät toistaiseksi kiinni turisteilta Yhdysvaltain ja Suomen välillä.

Keskustelua ekonomistien kanssa rokotekattavuudesta

Skinnari kertoo keskustelleensa Moody’sin ekonomistien kanssa rokotekattavuudesta ja siitä, miltä koronatilanne näyttää markkinoiden avautumisen kannalta.

”Totesimme, ettei kukaan ole turvassa, ennen kuin koko maailma on turvassa. Toki tarkastelimme talouden tunnuslukuja, työllisyyttä, inflaatiota ja kaiken kaikkiaan rahoitusmarkkinoiden näkymiä.”

Lisäksi Skinnari tapasi New Yorkissa YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin ilmastoneuvonantajan, jonka kanssa Skinnari keskusteli muun muassa siitä, miten maat valmistautuvat Glasgow'ssa marraskuussa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen.

Skinnari kertoo, että viikosta jäi mieleen etenkin se, kuinka paljon suomalaista osaamista arvostetaan Yhdysvalloissa.

”Meidän teknologiseen osaamiseen ja meidän tapaamme toimia luotetaan. Täällä aistii sen, että suomalaisten kanssa halutaan tehdä kauppaa.

Lisäksi Skinnari kertoo sopineensa vierailunsa aikana, että suomalaisyritykset jatkavat neuvotteluja amerikkalaisyritysten kanssa syksyllä osavaltiotasolla.

”Suomen vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut merkittävästi. Rikoimme vuonna 2020 kymmenen miljardin euron rajan. Erityisesti palveluvientimme on kasvussa”, hän muistuttaa.