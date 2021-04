Politiikan tutkija Johanna Vuorelma ihmettelee yleistä tulkintaa, jonka mukaan keskustan toiminta hallituksen puoliväliriihessä olisi omille kannattajille suunnattua teatteria.

”Tämä on erikoinen kehys. Keskustan kehysriihi-asemoituminen on täysin linjassa puolueen ideologisen linjan kanssa. En näe siinä mitään keinotekoista teatteria vaan aidon poliittisen kiistan”, hän kommentoi sunnuntaina Twitterissä.

Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti asiaan kantaa viikonloppuna.

”Keskustalla on oikeus näkemyksiinsä. Se ei ole teatteria. Meidän politiikan ajatus on talonpoikainen taloudenpito. Silloin, kun otetaan yhteen, otetaan oikeista asioista. Nyt otetaan yhteen, eikä lopputulos ole vielä kenenkään tiedossa. Tilanne on vakava”, hän sanoi puheessaan keskustan puoluevaltuustolle.

Keskustan tiedetään vaativan puoliväliriihessä, että valtion budjetissa on palattava niin sanottuihin menokehyksiin jo vuonna 2023. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen hallitukset eivät voisi enää vuosina 2023 ja 2024 rahoittaa menoja koronaelvytyksen nimissä velkarahalla.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson huomautti sunnuntaina, ettei keskusta ole vaatimuksineen yksin.

”Ei ole suinkaan niin, että keskusta olisi ainoa, joka on huolissaan talouden tilanteesta ja velkaantumisesta. Olen vähän yllättynyt siitä, että mediassa halutaan antaa se kuva, että keskusta olisi tässä yksin. Rkp:kin kannattaa sitä, että kehyksiin palataan”, hän sanoi saapuessaan hallituspuolueiden puheenjohtajien neuvotteluun Säätytalolle.