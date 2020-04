Viranomaiset kannustavat ihmisiä viettämään vapun tänä vuonna läheisten kanssa kotona tai omalla pihalla. Yli 10 hengen kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa.

Kokoontumisrajoitusten tarkoituksena on suojella ihmisiä koronaviruksen leviämiseltä.

”Kiitos koronaepidemian hidastumisesta Suomessa kuuluu kaikille yhteisvastuuta kantaville ihmisille. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin, jos isot ihmismassat kokoontuvat. Juhlatunnelmassa turvavälit ja hygieniaohjeet helposti unohtuvat. Tällöin tartuntaketjujen jäljittäminen jälkikäteen voi olla mahdotonta”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) muistuttaa tiedotteessa.

”Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö vappua voisi juhlistaa. Vappua ei ole peruttu – sitä vietetään nyt kotona, omalla pihalla ja virtuaalisesti.”

Sisäministeriö ja poliisi ovat käynnistäneet #virtuaalivappu-kampanjan, joka kannustaa ihmisiä viettämään vappua perinteistä poiketen verkossa ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Verkon vapputapahtumat löytyvät osoitteesta virtuaalivappu.fi. Sivulta löytyvät myös vappuun ja koronaan liittyvät kysymykset ja vastaukset.

Kampanjan taustalla on viranomaisten huoli kokoontumisrajoitusten noudattamisesta vappuna. Jotain huolesta kertoo se, että sisäministeriö tiedottaa vappuohjeista jo toistamiseen.

Poliisi valvoo vappuna kokoontumis- ja ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten noudattamista, mutta vastuu rajoitusten noudattamisesta ja vastuullisesta käyttäytymisestä on ihmisillä itsellään.

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että alaikäiset noudattavat suosituksia ja rajoituksia.

9 ohjetta vapun varalle

Virtuaalivappu.fi-sivustolle on koottu yleisiä kysymyksiä ja vastauksia vapunvietosta. Kokosimme niistä tärkeimmät. Tässä yhdeksän neuvota vappua varten:

Kaivopuistossa, Koskipuistossa tai muissa perinteisissä vappupaikoissa ei pidä kokoontua. Poliisi valvoo, että kokoontumiskieltoja noudatetaan. Lähtökohtana on, että poliisi toimii tarvittaessa kehotuksin ja neuvoin. Poliisilla on myös toimivaltuudet määrätä väkijoukko hajaantumaan ja siirtymään sekä yksittäiset henkilöt poistumaan, jos kokoontuminen vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

On erityisen tärkeää suojata riskiryhmiä. Vappukokoontumiset voivat saada koronaepidemian leviämisen uuteen hallitsemattomaan nousuun. Nyt meidän on yhdessä jaksettava olla kotosalla, uusia vappuja tulee kyllä! Jokainen riskiryhmään kuuluva joutuu nyt itse arvioimaan, millaisen riskin ottaa. Varsinkin yli 70-vuotiaiden täytyy välttää koronavirukselle altistumista. Jos kuitenkin isovanhempi tapaa lapsenlastaan ulkona, on syytä pitää 1–2 metrin turvaväliä kuten muuallakin. Isovanhempia voi tavata myös virtuaalisesti tai heihin voi olla yhteydessä puhelimitse.

Ulkoilla saa, kunhan jokainen pitää vähintään 1–2 metriä etäisyyttä muihin ihmisiin. Koronavirus leviää nimenomaan silloin, kun vietetään yhdessä aikaa lähietäisyydellä, myös pienemmissä ryhmissä.

Vappua kannattaa näissä oloissa juhlia kotona niin, että turvavälit muihin säilyvät, ja läheisiin ja ystäviin voi olla yhteydessä virtuaalisesti. Jos kokoonnut lähipiriisi kanssa, kokoonnu kotona, omalla pihalla tai lähiympäristössä. Piknikin voi järjestää pihalla, kodin lähiympäristössä tai vaikka lähimetsässä.

Metsissä saa liikkua ja nauttia keväisestä luonnosta. Kannattaa kuitenkin karttaa suosituimpia retkeilykohteita. Tulipaikoilla ja laavuissa pitää muistaa 1–2 metrin turvaväli ja käsihygienia.

Lapsi voi käydä leikkimässä muiden lasten kanssa ulkona, jos lapsi on terve. Tartuntariskin vähentämiseksi on hyvä huolehtia käsienpesusta heti leikkimisen jälkeen. Lähikontaktia muihin lapsiin tulisi välttää, ja aikuisen olisi hyvä olla mukana tästä muistuttamassa.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat kiinni 31.5. asti. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua ja se tulee järjestää niin, että tartuntavaaraa aiheuttavia kontakteja ei ruokaa noudettaessa pääsisi syntymään. On huomioitava jonotusjärjestelyt ja turvaetäisyydet sekä poistettava asiakaspaikat (pöydät ja tuolit).

Vappuajelulle autolla saa lähteä.

Kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, täytyy nyt välttää myös kotimaassa.

Katso virtuaaliset ajanviettovinkit

Virtuaalivappu.fi-sivustolle on kerätty ajanviettovinkkejä vappuaatolle ja vapun päivälle. Artistit, vaikuttajat, opiskelijajärjestöt, yhteisöt, yritykset ja kaupungit sekä kunnat ovat ilmoittaneet mukaan ilmaisia, kaikille avoimia vappu-livelähetyksiään.

Kampanjan tueksi on otettu mukaan sosiaalisen median vaikuttajia, jotta viesti fyysisten vappukokoontumisten välttämisen tärkeydestä saavuttaisi eri kohderyhmät.

Oman livelähetyksensä on suunnitellut muun muassa tubettaja-artisti Tuure Boelius, joka kannustaa seuraajiaan virtuaalivapun viettoon niin Instagramissa kuin TIKTOKissa. Mukana ovat myös instagram-vaikuttajat Hanna Sumari, Juhani Koskinen, Päivi Sappinen, Emmi Nuorgam, Hanne Kettunen, Inari Fernandéz, Dosdela, Joonas Pesonen sekä A-lapset.

Kampanjassa ovat mukana myös muut sisäasiainhallinnon viranomaiset ja valtioneuvosto. Virtuaalivappu-konsepti on luotu yhdessä vaikuttajamarkkinointiyritys PING Helsingin kanssa.