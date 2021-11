Hallitus sai kuulla kunniansa EU-vaikuttamisesta ja metsäriidastaan eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Oppositio käytti tilaisuutensa iskeä EU:n taksonomiaesityksen hajaannuttaman hallitusleirin kimppuun.

”Hallituksen vaikuttaminen EU-taksonomiassa on ollut luokatonta. Te sekoilette. Te, ministerit, ette ole kyenneet muodostamaan asiaan ajoissa kantaa ja vaikuttamaan EU-pöydissä, kun siihen olisi ollut mahdollisuus. Nyt hallitus ilmoitti päässeensä kannastaan sopuun, mutta mitä ihmettä: kaksi viidestä hallituspuolueesta on ilmoittanut äänestävänsä kantaa vastaan täällä eduskunnassa. Kysyisinkin pääministeriltä: Miten Suomen EU-vaikuttaminen voi olla näin rempallaan? Miten te ette kykene hallituksessa pääsemään yksimielisyyteen näin tärkeästä asiasta, Suomen vientiteollisuuden kivijalasta?” ryöpytti kokoomuksen Janne Sankelo.

”Käsittämättömänä” hallituksen yhteisen linjan puutetta piti myös toisen suuren oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Kokoomus harkitsee välikysymyksen tekemistä hallituksen toiminnasta taksonomia-asiassa, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi Uuden Suomen haastattelussa torstaina. Oppositiopuolue toivoo kuitenkin, että hallitus itse suoristaisi rivinsä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) katsoi tarpeelliseksi oikoa edustaja Sankelon käsitystä.

”Hallitus on vaikuttanut ja Suomi on vaikuttanut tähän taksonomiaan, ilmastotaksonomiaan, ja näihin kriteereihin. Me olemme monessa kohtaa tuoneet esiin meidän kansallisia näkökulmiamme, ja kyllä myös tuo taksonomiaesitys on muuttunut. Nyt on kyse siitä, onko se muuttunut riittävästi, ja tästä hallitus on keskustellut, miten toimimme edessä olevassa äänestyksessä”, Marin sanoi.

”Ruotsin kanssa yhdessä tätä vaikuttamistyötä olemme tehneet, ja kuten Ruotsissa, myös Suomessa hallitus on muodostanut nyt sen kannan, että me tulemme äänestämään tätä taksonomiaesitystä vastaan.”

Pääministerin vastaus poikkeaa hieman näkökulmasta, jonka hallituskumppani keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko oli nostanut esiin aiemmin torstaina. Saarikko harmitteli hallituksen kannanmuodostuksen viivästymistä, sillä tämä oli hänen mukaansa Suomen ”vaikuttamistyöstä pois”.

Kun EU:n kestävän rahoituksen taksonomiasta vastaava komissaari Mairead McGuinness vieraili Suomessa viime viikolla, hallitus joutui Saarikon mukaan sanomaan, että Suomella ei vielä ole taksonomiaesitykseen virallista kantaa.

Marin kertoi kyselytunnilla sanoneensa komissaarille, että Suomi ei vielä ole ottanut kantaa EU-äänestykseen, ”mutta tulemme sen pian ottamaan, ja todennäköisesti kantamme tulee olemaan kielteinen”. Hän korosti myös, että vaikka hallituksessa on eri näkemyksiä, ”tietenkin Suomen hallitus toimii Suomen kantojen mukaisesti”.

EU:ssa taksonomiaäänestys käydään 8. joulukuuta. Marin sanoi, että Suomi on muodostanut kantansa ”tähän kokonaisuuteen ennen tuota äänestystä, eli me olemme muodostaneet ajoissa kantamme”.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tuki Marinia huomauttaen, että Suomen ja Ruotsin pääministerit kirjelmöivät asiasta EU:n suuntaan jo keväällä 2021.