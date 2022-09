Jyrki Palo, Madrid: Sähköyhtiöille lisävero

Espanjassa hallitus ei nyt rustaile tukia energiayhtiöille, vaan aikoo rahastaa niiltä ylimääräisellä verolla neljä miljardia euroa vuosina 2023–2024. Jo aiemmin isoilta sähkön tuotantoyhtiöiltä on leikattu niin sanottuja windfall-voittoja pari miljardia euroa. Vakuusmaksuongelmia ei yhtiöillä ole silti ollut.

Sosialistipääministeri Pedro Sánchez mainostaa, että hallitus on halventanut kansalaisten sähkölaskuja kahdella miljardilla eurolla laskemalla sähkön alv:n viiteen prosenttiin ja lähes nollaamalla sähköveron ja muut veroluonteiset maksut. Tosin valtion verotulot ovat samalla tuntuvasti nousseet korkeiden energiahintojen aikaansaaman yli 10 prosentin inflaation ansiosta.

Espanjassa on valtava sähköntuotantokapasiteetti, jonka investointeja kansalaiset ovat sähkölaskuissaan vuosikausia maksaneet. Kapasiteetti on yli kaksinkertainen kulutushuippuihin nähden, mutta siirtoyhteydet muihin EU-maihin ovat vähäiset. Siksi Espanja – kuten Portugali – on saanut EU:lta erillisluvan sähköntuotannossa käytettävän maakaasun hintakattoon.

Kesäkuusta lähtien sähkön tekoon käytetyn kaasun hinta on pidetty noin 50 eurossa per MWh. Koska sähkön pörssihinta määräytyy kalleimman tuotantotavan mukaan, ja kaasu on kallein Venäjän aiheuttamassa energiakriisissä, on hintakatolla pystytty hillitsemään sähkön hintaa. Keskimääräinen hinta liikkuu nyt 200–300 eurossa per MWh (alle 30 senttiä/kWh).

Monien kuluttajien sähkölaskuihin on kuitenkin ilmestynyt uusi maksuerä. Maakaasu on markkinahinnoilla ostettavaa tuontitavaraa. Hintakaton ja markkinahinnan erotus on korvattava. Tilanne on kuluttajalle sekava.

Hallituksen keskittyessä sähkönhinnan hillintään uhkaa talven isoksi kysymykseksi nousta kaasun kuluttajahinta. Kaasun hintakatto koskee sähköntuotantoa, mutta joka kolmas kotitalous lämpiää kaasulla. Jos asunnon kaasulasku on 114 euroa kuumilta kesäkuukausilta, kun kaasuhanaa tuskin on hipaistukaan, mihin se nouseekaan sitten kun on oikeasti lämmitettävä?

Espanjalla ei ole omia kaasuvaroja, mutta nesteytetyn maakaasun (lng:n) tuonti on kasvanut tänä vuonna. Maalla on peräti seitsemän lng-terminaalia. Kaasua on alettu viedä Marokkoon ja Ranskaan, joihin on siirtoyhteydet. Suurin osa lng-kaasusta tulee USA:sta, mutta paljon on tuotu myös Venäjältä, josta tuonnin osuus nousi alkuvuonna ennätystasolle kymmeneen prosenttiin.

Auli valpola, Lontoo: Uusi johto lupaa tukea

Britannian uusi pääministeri Liz Truss otti ensimmäiseksi tehtäväkseen energiatukipaketin valmistelun, sillä toimilla oli kiire. Edeltäjän, Boris Johnsonin hallitus oli toimintakyvytön pari kuukautta, kun konservatiivinen puolue kävi puoluejohtajan ja pääministerin valintakampanjaa.

Hallitus aikoo jäädyttää kuluttajien energialaskut kahdeksi vuodeksi lokakuun alussa, kun niiden on määrä nousta 80 prosenttia. Sähkö- ja kaasulasku yhdessä olisivat vuositasolla keskimäärin 2 500 puntaa, 2 900 euroa.

Kun huomioon otetaan jo aiemmin talouksille luvattu tuki, käytännössä laskut jäisivät suunnilleen nykytasolle. Myös yrityksille luvataan tukea puoleksi vuodeksi. Tukipaketin hintaa ei ilmoitettu, mutta sen on arvioitu olevan yli 100 miljardia puntaa. Sen rahoittamiseksi joudutaan kasvattamaan valtion lainanottoa.

Energiavalmiuden parantamiseksi Truss haluaisi lisätä ydinvoimaa ja Pohjanmeren öljy- ja kaasutuotantoa ja tutkia mahdollisuutta hyödyntää liuskekaasua. Öljyn ja kaasun hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla, joten tuotannon lisäys ei halventaisi hintoja briteille.

Opposition työväenpuolueen mielestä energiapaketti pitäisi osittain rahoittaa verottamalla energiaa tuottavien yritysten odottamattoman suuria voittoja. Toukokuussa edellinen hallitus määräsi tällaisen veron, mutta Truss ei halua jatkaa sitä.

Arvostelijoiden mielestä toimet olisi pitänyt kohdistaa paremmin vähävaraisille. Riittävästi huomiota ei ole myöskään kiinnitetty energiatehokkuuteen, kuten vetoisten talojen eristämiseen.

Katja Incoronato, Udine: Italia suututti Kremlin

Italia julkisti tällä viikolla suunnitelmansa energiansäästöistä, joilla on tarkoitus leikata maakaasun kulutusta seitsemän prosenttia ensi maaliskuun loppuun mennessä. Energiaministeri Roberto Cingolanin mukaan maa ottaa käyttöön vanhoja hiilivoimaloitaan, ja lisäksi energiankulutusta rajoitetaan uusilla määräyksillä.

Se tarkoittaa sitä, että julkisissa tiloissa ja taloyhtiöissä sisälämpötila pidetään talvella 19 asteessa ja keskuslämmitystä pidetään päällä tunnin verran nykyistä vähemmän. Teollisuuslaitoksissa sisälämpötila lasketaan 17 asteeseen. Cingolanin mukaan näillä toimilla säästetään 5,3 miljardia kuutiometriä maakaasua.

Italia on tämän vuoden aikana onnistunut lähes puolittamaan venäläisen maakaasun osuuden. Tällä hetkellä Italian käyttämästä kaasusta 25 prosenttia on venäläistä, kun vielä helmikuussa osuus oli 40 prosenttia.

Cingolanin mukaan Italia irtautuu venäläisestä maakaasusta kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Olennainen osa tässä on uusilla kelluvilla kaasuterminaaleilla, joiden ansiosta Italia pystyy hyödyntämään nykyistä paremmin nestemäistä lng-kaasua. Tavoitteena on saada ensimmäinen terminaali mahdollisimman pian ja toinen vuoteen 2024 mennessä.

Kremlissä reagoitiin Italian energiasuunnitelmiin tällä viikolla voimakkaasti. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zakharovan mukaan italialaiset ”tulevat kärsimään” Draghin hallituksen päätöksistä.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Varoitus helmikuussa

Sähkön johdannaispörssiä operoiva Nasdaq varoitti Ruotsia, Suomea, Tanskaa ja Norjaa jo helmikuussa, kuinka kasvavat vakuusvaateet voivat muodostua ongelmaksi.

Asiasta kertovan Dagens industrin mukaan Nasdaq lähetti laatimansa raportin helmikuussa kaikkien neljän maiden energia-asioista vastaaville ministeriöille ja maaliskuussa vielä jokaisen maan finanssivalvojalle.

Raportissa korostetaan, miten jo helmikuuta edeltävinä kuukausina vakuusmaksut olivat nousseet ”taivaisiin”.

Nasdaqin Euroopan-viestinnästä vastaavan David Augustssonin mukaan raporttia on käyty kevään ja kesän aikana läpi useiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa.

Ruotsin ja Suomen hallitukset kertoivat viime viikonloppuna kymmenien miljardien vakuus- ja lainapaketeista energiayhtiöiden tukemiseksi. Ruotsin valtiopäivät päätti omasta 250 miljardin kruunun eli noin 23 miljardin euron vakuuspaketista maanantaina.

Ruotsin hallitus perusteli paket­tiaan muun muassa Venäjän käymällä energiasodalla ja päätöksellä keskeyttää kaasutoimitukset Eurooppaan Nord Stream 1 -kaasuputken kautta.

Nasdaq esitti eri toimia, joilla se katsoi voivan olla positiivinen vaikutus, kuten eri hinta-alueiden määrän vähentäminen sekä siirtokapasiteetin vahvistaminen hinta-alueiden välillä.

Norjassa hinta-alueita on viisi, Ruotsissa neljä ja Tanskassa kaksi, kun taas Suomi ja Baltian maat muodostavat kukin yhden hinta-alueen.

Martti Kiuru, Pietari: Pokeria politiikalla

Venäjä pelaa nyt kovaa peliä energiapolitiikallaan.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vihjasi alkuviikosta, ettei Itämeren pohjalla kulkevan Nord Stream 1 -kaasuputken toimituksia käynnistetä uudelleen, ennen kuin länsimaat luopuvat Venäjään kohdistetuista talouspakotteistaan.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että Venäjän länsimaihin myymän öljyn määrä on viime helmikuusta lähtien supistunut keskimäärin 2,2 miljoonalla tynnyrillä päivässä.

Venäjän mukaan kyseinen vaje katetaan kauppaamalla öljyä enenevässä määrin Kiinaan, Intiaan ja Turkkiin.

Venäjän tullivirasto on kuitenkin keskeyttänyt vientitilastojen julkaisun, joten on kyseenalaista, kuinka hyvin korvaava vienti on toteutunut.

Nykyisessä markkinatilanteessa on myös päivänselvää, että Kiina ja Intia saavat öljyostoihinsa Venäjältä roiman alennuksen.

Euroopan unioni kieltää öljyn merikuljetukset Venäjän satamista joulukuun alusta alkaen.

Myös G7-maat kertoivat viikko sitten päätöksestä, jonka mukaan Venäjältä ostettavalle öljylle asetetaan hintakatto.

Epäselvää on, miten tehokkaasti kyseiset toimenpiteet purevat Venäjän öljynvientiin.

Venäjällä asia nähdään siten, että öljyn maailmanmarkkinahinta tulee väistämättä nousemaan, ja tämä asetelma tuottaa Venäjälle entisen määrän öljytuloja viennin supistumisesta huolimatta.

Tällä hetkellä öljyn hinta on kuitenkin laskussa, ja Venäjän talouden kestokyky alkaa olla vaakalaudalla.