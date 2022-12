”Kokonaisuudessahan tässä on tavallaan täydellinen myrsky”, kuvaa Anders Adlkercreutz.

Sähkökriisi eskaloitui Suomessakin useasta eri syystä, toi hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz esiin eduskunnassa torstaina.

”Kokonaisuudessahan tässä on tavallaan täydellinen myrsky. Meillä on Olkiluoto 3 myöhästynyt, Oskarshamn Ruotsissa kiinni, Ranskan ydinvoimaloissa on seisokkia. Fossiiliriippuvuus Keski-Euroopassa tekee sen hintaportaan viimeisen portaan todella kalliiksi, ja sen pohjalta muodostuu hinta sille koko potille”, Adlercreutz kuvasi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) allekirjoitti analyysin.

”Edustaja Adlercreutz oli täsmälleen oikeassa. Nämä kaikki ovat periaatteessa eskaloituneet tähän tilanteeseen, eli siis meillä on huono tuulivoimatilanne, sitten Ringhals taitaa olla tammikuuhun asti kiinni ja Oskarshamn taitaa tulla ensi viikolla käyttöön eli nämä Ruotsin kaksi yksikköä, jotka ovat vaikuttaneet tähän tilanteeseen”, Lintilä sanoi.

Molemmat myös suhtautuvat paitsi positiivisesti, myös hieman epäillen pääministeripuolue SDP:n tällä viikolla tekemään avaukseen sähkön hintakatosta. Esitys tuli yllätyksenä hallituskumppaneille.

”Hintakatosta on varmaan syytä keskustella, mutta siihen liittyy ilmeisiä vaaroja, joista asiantuntijatkin varoittavat. On pelko siitä, että tehoa putoaa markkinoilta pois, joten tulee olla tarkka sen arvioinnissa. Isossa kuvassa kestävin ratkaisu on varmaan se, että markkinan hintamekanismia muutetaan EU-tasolla”, Adlercreutz sanoi.

Lintilä sanoi luottavansa siihen, että pääministeri ajaa asiaa EU-tasolla, mutta totesi myös, että se tie on hidas.

”Meidän pitää nyt koko ajan mieltää se, että me tarvitaan nopea ratkaisu tähän tilanteeseen”, Lintilä sanoi.