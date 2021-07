Hallitukselta vaaditaan vielä toinen puolikas toimia ilmastotavoitteen saavuttamiseksi, toteaa vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Hän totesi MTV:n Suomi-areenassa, että hallituksella on kasassa puolet ilmastotoimista ja vielä tarvitaan toinen puolikas, jotta Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Tärkeä etappi on Ohisalon mukaan syksyn budjettiriihi, jossa hallitus linjaa tulevan kahden vuoden politiikkaa.

”Sen täytyy olla riittävän kunnianhimoista, että me voimme olla tällaisessa hallituksessa ylipäätään”, Ohisalo sanoi Suomi-areenan keskustelussa tänään.

Yksi esimerkki on Ohisalon mukaan maatalous, josta Suomi on onnistunut vähentämään päästöjä aivan liian vähän, vaikka keinoja olisi.

Metsäpolitiikka repii hallitusta

Hallitusrivit ovat rakoilleet viime viikkoina EU:n metsäpolitiikan takia, kun Euroopan komission metsästrategian vuodettu versio on herättänyt keskustelua. Komissio suunnittelee muun muassa avohakkuiden kieltämistä ja rajoituksia runkopuun energiakäyttöön. Hallituksen sisällä vihreät on syyttänyt keskustaa ja pääministeripuolue sdp:tä hallitusohjelman vastaisista toimista.

Äläkkä lähti alkukesästä vihreiden entisen puheenjohtajan, europarlamentaarikko Ville Niinistön ihmeteltyä pääministeri Sanna Marinin (sd) metsälinjaa julkisuudessa.

Ohisalo jatkoi vihreiden esittämää kritiikkiä tänään Suomi-areenassa ja otti esimerkin kuntavaaleista.

”Sanon suoraan, että sosialidemokraattien vaalivideoissa kyllä liikuskeltiin kauniissa metsäluonnossa ja sanottiin, miten tärkeää se on, mutta sitten ei mene kuin viikko siitä, kun räjähtää keskustelu siitä, millä tavalla sosialidemokraatit lobbaavat metsäteollisuuden asioita EU-tasolla”, Ohisalo sanoi tänään.

Hän muistutti, että hallitussopu on syntynyt siitä, että erilaisia näkemyksiä on tasapainotettu, ja hallituksessa on ”hyvin tarkka tasapaino”. Ohisalon mukaan teollisuuden näkökulmasta on tärkeää ottaa tietyt asiat huomioon, mutta painotettava aina samalla hiilinielujen kasvattamista ja ilmastotoimia sekä luonnon monimuotoisuuskysymyksiä.

”Ei voi vain pudottaa toista osaa pois. Tämä on ihan käsittämätöntä ja kestämätöntä, että tällaista tehdään. Eli kyllä turhauttaa.”