Kokoomus äänestää elvytyspaketista tyhjää, kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tiedotustilaisuudessa tiistaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan puoluejohdon esityksen asiasta.

Mykkäsen mukaan kokoomus ei hyväksy elvytyspaketin sisältöä, muttei myöskään halua ajaa EU:ta kaaokseen. Vastuu asiassa on kokoomuksen mukaan hallituksella.

Mykkäsen ja puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kokoomuksen ääntä ei ole prosessissa kuultu, joten kokoomuksen mielestä vastuu on hallituksella.

Mykkäsen mukaan määräenemmistö lasketaan siten, ettei tyhjiä ääniä oteta huomioon. Perustuslakivaliokunta päätti tänään, että eduskunnan suuressa salissa elvytyspaketin hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä.

Mykkäsen mukaan eduskunnassa syntyy kahden kolmasosan enemmistö, jos hallituspuolueet äänestävät yhtenäisesti ”jaa” eduskunnassa, kokoomus äänestää tyhjää ja muut oppositiopuolueet äänestävät vastaan. Tätä kokoomus tarkoittaa sanoessaan, että vastuu asiasta on hallituksella. Kyse on siis siitä, että hallituksen on saatava rivinsä suoriksi paketin taakse.

Orpon mukaan kokoomus ei estä elvytyspaketin läpimenoa eduskunnassa.

”Meidän ääntä ei ole kuultu”, krisoi Orpo, joka vakuutti kokoomuksen olevan Eurooppa-myönteinen puolue.

Mykkäseltä ja Orpolta kysyttiin, miten suhtaudutaan mahdollisiin lipeämisiin ryhmäkannasta. Mykkänen totesi, että kyse on sitovasta ryhmäpäätöksestä.

Keskustan eduskuntaryhmä tukee elvytyspakettia, kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen STT:n mukaan aiemmin tänään. Myös Uuden Suomen saaman taustatiedon mukaan keskustalle on tulossa ryhmäpäätös myönteisen kannan puolesta elvytyspakettiin.