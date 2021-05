Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSIn diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ei usko perustuslakivaliokunnan esittävän merkittäviä muutoksia Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-esitykseen. Perustuslakivaliokunnan odotetaan antavan lausuntonsa alkavalla viikolla.

Lehtonen kertoo nostaneensa omassa perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa esiin soten rahoituksen ongelmat.

”Rahoitusmallin lähtökohtana on vain nykyisen rahamäärän jakaminen uudelleen. Perustuslain 19 § turvaa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä syynä taas on se, että nykytilanteessa sote-järjestelmän resurssit ovat riittämättömiä tarvittavien palvelujen tuottamiseen. Jollei resursseja edes yritetä lisätä lähemmäs muiden Pohjoismaiden tasoa, on hyvin epätodennäköistä, että uudistuksen tavoitteet esimerkiksi terveyserojen vähentämisestä taikka palvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisesta toteutuisivat”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lehtonen korostaa, että Marinin hallituksen sote-uudistukseen on resurssilisäysten sijalle rakennettu kustannusleikkuri, jonka mukaan sote-palvelutarpeen kasvusta rahoitetaan vain 80 prosenttia vuodesta 2025 alkaen.

“Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perustuslain 19 §:ään sisältyvästä ns. tarveperiaatteesta tingitään valtion rahoitusosuuden osalta. Talousvaikeuksissa painivat hallitukset voivat tulevaisuudessa rukata rahoituksen tarkistusindeksejä vielä tätäkin enemmän, jotta soten rahoitus mahtuu valtion budjettikehykseen”, hän huomauttaa.

Yhdeksi mahdolliseksi tavaksi korvata puutteellista valtionrahoitusta on ehdotettu maakuntaveroa, jolla hyvinvointialueet voisivat täydentää rahoitustaan. Esimerkiksi vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö korosti tällä viikolla, että maakuntavero on tärkeä osa hallituksen sote-uudistuksen ja syntyvien maakuntien rahoitusratkaisua.

Valtiovarainministeripuolue keskusta on kuitenkin kiistänyt, että hallitus olisi sopinut maakuntaveron käyttöönotosta. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko linjasi Ylen kuntavaalikeskustelussa tällä viikolla, että asiassa edetään askel kerrallaan. Saarikon mukaan maakuntavero tarkoittaisi sitä, että ”silloin lisättäisiin myös maakunnille muita tehtäviä”, eikä kenenkään verotus ei saisi kiristyä.

”Keskustan änkyröinti maakuntaveron suhteen perustuu ilmeisesti ajatukseen, jonka mukaan ehdotettuun veromalliin pitää saada vahvemmin mukaan kuntaveron kaltainen tasausjärjestelmä. Se siirtäisi vielä nyt ehdotettua enemmän sote-rahoitusta pois kasvukeskuksista taantuville alueille. Kun sosiaalisia ongelmia kuitenkin on runsaasti juuri kasvukeskuksissa, tarkoittaisi maakuntaveroon liittyvä verontasausjärjestely käytännössä sitä, että kasvualueiden tulisi verottaa asukkaitaan todella kovin, jotta sekä omat kasvavat sote-kulut että taantuvien alueiden sote-kulut tulisivat riittävästi katetuksi”, Lasse Lehtonen kommentoi.

Hän sanoo, että isojen kaupunkien taloudellinen asema heikkenee joka tapauksessa sote-ratkaisun seurauksena, kun 2/3 niiden verotuloista siirtyy valtiolle käytettäväksi hyvinvointialueiden rahoitukseen.

“Velat sen sijaan jäävät kokonaan kaupunkien vastuulle ja niiden on suurella todennäköisyydellä pakko nostaa kuntaveroaan, jotta kuntiin jäljelle jäävät toiminnot ja investoinnit voidaan rahoittaa. Jos kasvukeskuksia rasittaa tulevaisuudessa vielä maakuntavero, jota kerättäisiin ylisuurena verontasauksen mahdollistamiseksi, voi kaupunkien veroa maksavia asukkaita meno alkaa hirvittää.”

Kasvukeskusten korkeaksi nouseva veroaste voi hillitä niiden väestönkasvua, mitä Lehtonen arvioi keskustan ehkä toivovankin.

”Kasvun jarruttaminen siellä, missä kasvua Suomessa yleensä tapahtuu, ei kuitenkaan välttämättä auta koko maan talouden saamista paremmalle tolalle”, hän kommentoi.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että mahdollisen maakuntaveron käyttöönotolla ei ole tarkoitus nostaa verotuksen tasoa. Esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton kyselyn mukaan keskeiset kuntavaikuttajat uskovat, että maakuntavero kiristäisi kokonaisverotusta.

