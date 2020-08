Koronatesteihin pääsy sekä tulosten saaminen ovat ruuhkautuneet pahoin monissa kaupungeissa. Ensin puheenaiheeksi nousseen Helsingin seudun lisäksi jonotusajat ovat kasvaneet rajusti muun muassa Tampereella.

”Covid19-testiin eka vapaa aika sunnuntaina. Nyt on tiistai. Opiskelijapotilaillani ei ole kotivaraa (koska ei varaa) ja koululounas jää nyt saamatta viikon ajalta. Asuvat yksin. Perhe toisaalla. Huokaus”, kirjoittaa Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon lääkäri, varakansanedustaja Miila Halonen (vas) Twitterissä.

Oman perheensä tilanteesta kertoo myös Tampereen yliopiston tutkija Osku Torro.

”Tampereella seuraava vapaa aika koronatestiin lauantaina iltapäivällä. Tämä paatti vuotaa kuin seula”, Torro tviittaa lisäten, että testiaika saatiin nopeasti yksityiseltä puolelta.

”Viisi päivää sumppua. Jessus. Yksityistä ei voida hyödyntää, koska puoluekirja sanoo, että se summonoi poltergeistit ja heinäsirkat”, Torro syyttää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ruuhka on yltynyt erityisesti näytteiden analysoinnissa, sillä testituloksia saa nyt HUSin mukaan odottaa 3-4 päivää. Tampereella jono on kasvanut itse testiin pääsyssä, sillä kun alkukesästä testiin pääsi 1-2 päivässä, on jonotusaika nyt 2-4 päivää, Helsingin Sanomat kertoo. Jyväskylässä ruuhka on vielä Tamperettakin pahempi, lehti kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektipäällikkö, epidemiologi Maarit Leinonen kommentoi tilannetta Tampereeseen ja Osku Torron tviittiin viitaten.

”Nyt, kun on tehty erinomaisia päätöksiä koskien matkailijoiden karanteeneja ja pakkotestaamista, niin puhuttaisiinko seuraavaksi siitä testikapasiteetista?” hän kirjoittaa.

”Miten olisi yksityissektori avuksi testaamiseen sen sijaan, että jaetaan maanantaina testiaikoja lauantaille?!”

”Osalle päättäjistä on tärkeämpää, kuka testejä tekee kuin se, että testiin pääsee nopeasti”

Yksityisiä terveysyrityksiä edustava Lääkäripalveluyritykset ry otti testijonoihin kantaa tiedotteessaan tiistaina. Järjestö ihmettelee sitä, että kapasiteettia sanotaan olevan runsaasti, mutta silti testiin pääsemisessä on pitkiä viiveitä.

Yksityisten palveluntuottajien käytettävissä oleva testauskapasiteetti on tuhansia testejä päivässä, järjestö mainostaa, ja julkinen sektori voisi halutessaan helpottaa paineitaan ostamalla testauspalveluita yksityisiltä toimijoilta.

Toiminnanjohtaja Ismo Partasen mukaan kyse on erittäin vakavasta linjaratkaisusta.

”Testaus halutaan tehdä julkisen sektorin omana työnä – maksoi mitä maksoi”, hän väittää.

”Näyttäisi siltä, että osalle päättäjistä on tärkeämpää se, kuka testejä saa tehdä, kuin se, että testiin pääsee nopeasti. Mieluummin laitetaan ihmisiä jonoon odottamaan kuin hankitaan apua yksityiseltä sektorilta.”

Kansallisen koronastrategian tavoitteeksi on asetettu, että testiin on päästävä vuorokauden sisällä, Partanen muistuttaa.

”Suomella on ollut runsaasti aikaa virittää koronaviruksen testaustoiminta kuntoon taudin suvantovaiheen aikana, jotta asetettu tavoite voidaan saavuttaa. Kuitenkin jo nyt, kun viruksen toinen aalto näyttäisi olevan vasta aluillaan, raportoidaan vakavista ongelmista. Testiin pääsy julkisessa terveydenhuollossa saattaa kestää useita päiviä. Samoin tulosten saaminen”, hän ihmettelee.

”Testaamisprosessissa epäonnistuminen voi kaataa koko hallituksen koronantorjunnan hybridistrategian, sillä testaaminen on sen kulmakivi, sen ensimmäinen askel. Jos strategian ensimmäisessä askeleessa ei onnistuta, eivät jatkotoimetkaan voi tuottaa parasta mahdollista hyötyä”, Partanen sanoo.

Yksityisellä puolella testiin pääsee nopeammin – ainakin vielä tällä hetkellä. Terveystalolta kerrotaan Kauppalehdelle, että testiin pääsee esimerkiksi pääkaupunkiseudulla usein jo samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Tuloksen saa 1–2 arkipäivässä. Yksityinen puoli odottaa testien kysynnän kasvavan julkisen puolen ruuhkauduttua.

