Turun Sanomat ja useita muita sanomalehtiä omistava TS-yhtymä on tukenut hallitustunnustelijan ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon vaalikampanjaa 6 000 eurolla, selviää vaalirahoitusilmoituksista.

Petteri Orpon erityisavustaja Katri Manninen vahvistaa, että kyseessä on ollut suora rahallinen tuki Orpon tukiyhdistykselle.

6 000 euroa on suurin summa, jolla yksittäinen taho voi tukea yhtä ehdokasta. Orpon vaalikassa oli kokonaisuudessaan 83 276 euroa, eli tuki kattoi yli seitsemän prosenttia Orpon vaalirahoituksesta.

Orpo on merkittävä poliitikko Varsinais-Suomen alueella, mutta TS-konserni ei ole tukenut ilmoitusvelvollisuuden ylittävällä yli 1500 euron summalla muita varsinaissuomalaisia puheenjohtajia kuten keskustan Annika Saarikkoa tai vasemmistoliiton Li Anderssonia, vaan tukea on saanut ainoastaan Orpo.

TS-yhtymän johtoa ei tavoitettu kommentoimaan Orpolle annettua tukea.

Tuki kiinnittää huomiota, sillä muut mediayhtymät eivät ole tukeneet poliitikkoja ainakaan ilmoitusvelvollisuuden ylittävällä summalla näissä vaaleissa tai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eikä ole tyypillistä, että mediayhtymien jakama tuki näkyisi ilmoituksilla.

Keskustapuolue ilmoitti viime vuonna Alma Media Suomen tukijakseen 1575 euron summalla, mutta Alma Media Suomen toimitusjohtajan Kari Kivelän mukaan kyse on siitä, että keskusta on varannut vuoden 2022 puoluekokouksen yhteydessä kolme toimittajien hotellihuonetta yhtymän puolesta ja laskuttanut siitä.

”Alma Media ei ole puolueiden vaalityötä tukenut”, Kivelä sanoo.

Keskustan hallintopäällikkö Merja Perälä vahvistaa, että kyse on vain hotellihuoneen varaamisesta.

Alma Media Suomi on osa Alma Mediaa, johon myös Uutta Suomea julkaiseva Alma Talent kuuluu.

Mediakonserneissa vaihtelevia käytäntöjä

Medialiiton puheenjohtaja, Keskisuomalaisen toimitusjohtaja ja konsernin suurin omistaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ei näe dramatiikkaa siinä, että TS-konserni on rahoittanut Orpon vaalikampanjaa.

Hän huomauttaa, että täytyy erottaa toisistaan lehti – lehden päätoimittaja ja linja – ja yhtiö, jolla voi olla muutakin liiketoimintaa.

”Tuossa on keskeinen varsinaissuomalainen toimija ja keskeinen sen alueen poliitikko, joten en kiinnittänyt siihen erityisesti huomiota. Mielestäni se on ihan looginen ja järkeenkäypä asia”, Kangaskorpi kommentoi TS-yhtymän Orpolle myöntämää tukea.

Seminaarit. Kangaskorpi kertoo, että Keskisuomalainen-konserni on tukenut puolueita pienillä summilla ostamalla seminaarilippuja. Kuva: Keskisuomalainen

Kangaskorpi ei pidä ongelmallisena sitäkään, että konserni on tukenut ilmoitusvelvollisuuden ylittävällä summalla ainoastaan Orpoa.

”Jokainen yhtiö tukee oman arvopohjansa kautta”, hän sanoo.

Samalla Kangaskorpi kuitenkin huomauttaa, että Keskisuomalainen-konserni ei ole tukenut yksittäisiä ehdokkaita.

”Mutta ei meillä ole tulevaa pääministeriäkään Keski-Suomesta”, hän huomauttaa.

Sitä Kangaskorpi pitää kuitenkin melko tavallisena, että mediakonsernit ostavat esimerkiksi seminaarilippuja, joiden tuotot menevät poliitikkojen tai puolueiden vaalityöhön.

”Se on kuitenkin yhtiötason toimintaa ja täysin erillään lehtien toiminnasta. Mediatalossa lehdet elävät omaa elämäänsä ja päätoimittajat pyörittävät omaa juttuaan eivätkä tällaiset linjaukset kuulu heille, eivätkä heidän linjauksemme meille”, Kangaskorpi sanoo.

Kangaskorpi kuitenkin kertoo, että Keskisuomalainen-konsernissa seminaarilippuja on ostettu pääosin alle tuhannen euron summilla, seminaarilippuja on ostettu harvoin ja on katsottu, etteivät tuet painottuisi liikaa vain yhteen puolueeseen.

”Emme ole mikään vaalirahoittaja. Mielestäni firman rahat pitää käyttää tehokkaalla tavalla.”

Sanomalehti Karjalaista kustantavan PunaMusta Median toimitusjohtaja Arttu Sallinen kertoo, että konserni ei viime vaaleissa antanut lainkaan tukea, mutta on joskus aiemmin tukenut yksittäisiä henkilöitä alle ilmoitusvelvollisuusrajan – ainoana poikkeuksena tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jolle media antoi presidentinvaaleissa 2012 suuremman summan.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta ja Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen kertovat, että heidän konserneissaan ei tueta puolueita tai jaeta vaalirahaa.

Kangaskorpi kertoo pohtineensa oman roolinsa tarkkaan

Sen lisäksi, että Kangaskorpi on Keskisuomalaisen toimitusjohtaja ja suurin omistaja, hän istuu myös vaalirahoitusta jakaneen Pro Markkinatalouden hallituksessa.

Pro Markkinatalous on elinkeinoelämän rahoittama ja on tukenut voittopuolisesti kokoomuksen ehdokkaita.

Pro Markkinatalous on lahjoittanut kokoomukselle tänä vuonna 30 000 euroa, mikä on suurin summa, jonka yksittäinen tukija voi antaa puolueelle tai puolueyhdistykselle. Lisäksi Pohjanmaan Kokoomus, Savo-Karjalan Kokoomus ja Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ovat kaikki saaneet Pro Markkinataloudelta 10 000 euroa.

Keskustaa Pro Markkinatalous on tukenut tänä vuonna 25 000 eurolla ja kristillisdemokraatteja puoluejärjestöineen yhteensä 9 000 eurolla.

Yksittäisistä Pro Markkinataloudelta vaalitukea saaneista ilmoitusvelvollisista ehdokkaista kokoomuslaisia oli 49 prosenttia, kun seuraavaksi eniten yhdistys tuki keskustalaisia, joita oli tuen saajista 19,6 prosenttia.

”Mietin sitä alun perin, onko siitä ongelmaa, mutta olen jo Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksessa ja tulin tähän sitä kautta”, Kangaskorpi sanoo.

”Entisessä elämässäni olin pitkään eduskunnassa neuvoksena ja virkamiehenä. Tunnen aika hyvin yhteiskunnallista vaikuttamista ja poliitikkokenttää ja roolini Pro Markkinataloudessa on liittynyt siihen.”

Kangaskorpi huomauttaa, että jokainen ehdokas sai hakea Pro Markkinatalouden tukea, yhdistys jakoi rahaa sen perusteella, miten ehdokkaat vastasivat yhdistyksen kysymyksiin ja rahaa jaettiin kaikille muille eduskuntapuolueille paitsi vasemmistoliitolle.

Kysymyksillä Pro Markkinatalous kartoitti sitä, kuinka myönteisesti ehdokkaat suhtautuvat markkinatalouteen.

”Kokoomus oli siinä ykkösenä, mutta ehkä se on luontevaa, jos ajatellaan Pro Markkinatalouden agendaa”, Kangaskorpi kertoo.

”Mitään puoluepoliittista keskustelua siellä ei kuitenkaan ole käyty.”