Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) nosti Suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa esiin jännitteitä, jotka ovat riskejä Euroopan turvallisuustilanteelle.

”Kun jännitteet lisääntyvät Euroopassa, riskit vääriin arviointeihin, onnettomuuksiin ja jopa yhteenottoihin kasvavat”, Haavisto sanoi.

Ensimmäiseksi Haavisto viittasi Valko-Venäjän presidentinvaaleihin ja niistä lähteneisiin mielenosoituksiin. Hän puhui myös Kreikan ja Turkin välisistä jännitteistä sekä asevalvonnasta.

”Ajattelemme usein rajakysymysten jo tulleen Euroopassa pysyvästi ratkaistuksi. Itäisen Välimeren kiristyneessä turvallisuustilanteessa on kuitenkin kyse juuri rajaviivojen vetämisestä merialueilla kahden Nato-maan, Kreikan ja Turkin välillä. Mitä enemmän sotilaskalustoa merillä liikkuu, sitä korkeampi on riski vahingoille ja sotilaallisille väärinarvioinneille. Tällaisessa tilanteessa ei ole voittajia. EU:n jäsenenä osoitamme tukemme Kreikalle, samalla kehottaen molempia osapuolia palaamaan neuvottelupöytään jännitteiden madaltamiseksi”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan EU ja sen puheenjohtajamaa Saksa ovat pyrkineet toimimaan asiassa sillanrakentajina, mitä Suomi tukee.

”Vaikka Turkki on viime vuosina etääntynyt EU:n arvopohjasta, se tulee säilymään EU:lle tärkeänä kumppanina myös tulevaisuudessa”, Haavisto sanoi.

”Kansainvälisen sopimusjärjestelmän kriisi näkyy myös asevalvonnassa, jota leimaa yhä vahvemmin Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän välinen kilpailu. Syvä epäluottamus horjuttaa olemassa olevaa sopimusjärjestelmää ja vaikeuttaa ponnistuksia sen vahvistamiseksi ja uudistamiseksi”, Haavisto myös totesi.

”Strategisia aseita rajoittavan Start-sopimuksen umpeutumiseen on aikaa enää puoli vuotta, mutta sen jatko on edelleen avoinna. Sopimuksen päättyminen poistaisi suurvaltojen ydinasearsenaalien viimeisetkin rajoitteet, vähentäisi ennustettavuutta ja lisäisi epävakautta, erityisesti Euroopassa. Yhdysvaltojen päätös irtautua Etyjin alaisesta Avoin taivas (Open Skies) -sopimuksesta heikentää Suomenkin turvallisuudelle tärkeää luottamusta ja läpinäkyvyyttä”, hän jatkoi.

Positiivista Haaviston mukaan on se, että Yhdysvaltojen ja Venäjän strateginen vuoropuhelu on jälleen saatu käyntiin.

”Ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkastelukonferenssin ajankohta on tällä hetkellä epävarma, mutta työ konferenssin valmistelemiseksi jatkuu. Suomi osallistuu aktiivisesti aloitteisiin, joilla pyritään vauhdittamaan ydinaseriisuntaa osana NPT-tarkastelua, painopisteinä ydinaseiden riskien vähentäminen ja luottamusta lisäävät toimet”, Haavisto sanoi.

Ulkoministeriöön rauhanvälityskeskus – Suomi hakee YK:n ihmisoikeusneuvostoon

Haavisto ilmoitti puheessaan myös, että rauhanvälityksen osaaminen ulkoministeriössä kootaan uuteen yksikköön poliittisen osaston alaisuuteen.

”Tämä uusi yksikkö on ristitty rauhanvälityskeskukseksi. Keskuksen tarkoitus on vahvistaa Suomen rauhanvälitysosaamista ja –kapasiteettia, koordinoida ja tehdä järjestelmälliseksi ulkoministeriön omaa toimintaa sekä koordinoida yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Rauhanvälittäjien pyöreiden pöytien järjestäminen on tuonut myös esiin, miten paljon tämän alan osaamista ja kiinnostusta Suomessa jo on”, hän sanoi.

Haavisto toi esiin myös sen, että Suomi pyrkii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022–24. Haavisto kertoi, että hallitus on kesällä aloittanut ihmisoikeusselonteon valmistelut. Ulkoministerin mukaan kyseessä on ”keskeisin Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa ohjaava asiakirja”.

”Selonteko palvelee meitä myös eräänlaisena käsikirjana ihmisoikeusneuvostokampanjassamme ja aikanaan neuvoston jäsenenä. Selonteko ei ole ihmisoikeuksien ajankohtaiskatsaus, mutta Me Too ja Black Lives Matter -liikkeet ovat menestyksekkäästi lisänneet keskustelua syrjivistä valtarakenteista. Myös nämä näkökulmat ovat varmasti mukana selonteossa”, Haavisto sanoi.

